В Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха»

В Неклиновском районе отменили фестиваль «Донская уха». Его планировали провести в парке «Санрайз» 7 сентября. Однако из-за действия запрета на организацию массовых мероприятий на открытом воздухе, который ввели на всей территории Ростовской области, в этом году гастрономический праздник не удастся провести.