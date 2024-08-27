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В Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха»

В Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха»

27 августа 2024, 07:14
Фото: donland.ru
В Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха»
В Ростовской области не состоится ежегодный фестиваль «Донская уха» из-за запрета губернатора региона на проведение массовых мероприятий, сообщает администрация Неклиновского района.

В Неклиновском районе отменили фестиваль «Донская уха». Его планировали провести в парке «Санрайз» 7 сентября. Однако из-за действия запрета на организацию массовых мероприятий на открытом воздухе, который ввели на всей территории Ростовской области, в этом году гастрономический праздник не удастся провести.

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Добавим, что ежегодный фестиваль «Донская уха» существует более 10 лет. Огромное количество людей съезжается со всех уголков страны, чтобы попробовать знаменитый рыбный суп, приготовленный по разным рецептурам профессионалами своего дела.

Читайте также о том, что на Гребном канале в донской столице прошел фестиваль сапов, несмотря на запрет главы региона Василия Голубева.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Фестиваль#Ограничения#Мероприятия#Неклиновский район#Массовые мероприятия#Фестиваль "Донская уха" в Ростовской области#Праздничные мероприятия
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