В Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха»

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Неклиновском районе отменили фестиваль «Донская уха». Его планировали провести в парке «Санрайз» 7 сентября. Однако из-за действия запрета на организацию массовых мероприятий на открытом воздухе, который ввели на всей территории Ростовской области, в этом году гастрономический праздник не удастся провести.
Добавим, что ежегодный фестиваль «Донская уха» существует более 10 лет. Огромное количество людей съезжается со всех уголков страны, чтобы попробовать знаменитый рыбный суп, приготовленный по разным рецептурам профессионалами своего дела.
Читайте также о том, что на Гребном канале в донской столице прошел фестиваль сапов, несмотря на запрет главы региона Василия Голубева.