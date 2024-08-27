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В Таганроге школьницам избрали меру пресечения из-за избиении сверстницы

В Таганроге школьницам избрали меру пресечения из-за избиении сверстницы

27 августа 2024, 09:49
Фото: rostovgazeta.ru
В Таганроге школьницам избрали меру пресечения из-за избиении сверстницы
В Ростовской области двум школьницам избрали меру пресечения по делу о жестоком избиение девочки-подростка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

Напомним, что на прошлой неделе в сети появилось видео с избиением школьницы в Таганроге. Группа подростков на камеру издевалась над сверстницей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ. Двум подозреваемым школьницам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Еще пятеро подростков проходят по делу в качестве свидетелей.

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Ранее следственный комитет начал проверки из-за гибели людей в водоёмах донского региона. Подробнее о причинах происшествий в материале RostovGazeta.

До этого Следком повторно возбудил дело об избиении инвалида и его матери в Ростове-на-Дону.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Школьники#Конфликт#Уголовное дело#Домашний арест#Мера пресечения#Следком#Избиение#Подписка о невыезде
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