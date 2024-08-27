В Таганроге школьницам избрали меру пресечения из-за избиении сверстницы

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Напомним, что на прошлой неделе в сети появилось видео с избиением школьницы в Таганроге. Группа подростков на камеру издевалась над сверстницей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ. Двум подозреваемым школьницам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Еще пятеро подростков проходят по делу в качестве свидетелей.
Ранее следственный комитет начал проверки из-за гибели людей в водоёмах донского региона. Подробнее о причинах происшествий в материале RostovGazeta.
До этого Следком повторно возбудил дело об избиении инвалида и его матери в Ростове-на-Дону.