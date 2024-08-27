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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В центре Ростова-на-Дону до конца года запретят парковку автомобилей

В центре Ростова-на-Дону до конца года запретят парковку автомобилей

27 августа 2024, 07:26
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова-на-Дону до конца года запретят парковку автомобилей
В Ростове-на-Дону на улице Социалистической временно будет действовать ограничение на остановку и парковку автомобилей. Сведения опубликованы на сайте городской администрации.

С 28 августа в центре Ростова-на-Дону запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Однако ограничения будет действовать только на улице Социалистической от здания №51 до дома №55 в северном направлении.

Добавим, что запрет ввели в связи с реставрацией трехэтажного здания на Социалистической, 53. Восстановительные работы закончат 25 декабря 2024 года.

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Ранее власти донской столицы обнародовали правила использования и размещения электросамокатов. Подробнее о разрешенных местах для использования и парковки двухколесного транспорта в материале RostovGazeta.

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