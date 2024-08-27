В центре Ростова-на-Дону до конца года запретят парковку автомобилей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
С 28 августа в центре Ростова-на-Дону запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Однако ограничения будет действовать только на улице Социалистической от здания №51 до дома №55 в северном направлении.
Добавим, что запрет ввели в связи с реставрацией трехэтажного здания на Социалистической, 53. Восстановительные работы закончат 25 декабря 2024 года.
Ранее власти донской столицы обнародовали правила использования и размещения электросамокатов. Подробнее о разрешенных местах для использования и парковки двухколесного транспорта в материале RostovGazeta.