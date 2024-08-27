В центре Ростова-на-Дону мусоровоз провалился в траншею

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Днем 27 августа на улице Варфоломеева в Ростове-на-Дону мусоровоз застрял колесами в траншее. Грузовой автомобиль пытался проехать по металлическим листам, которые прикрывали вырытую яму, но из-за огромного веса провалился. Транспорт перекосило на один бок.
Ростовчане надеются, что мусоровоз быстро уберут, чтобы не успела образоваться пробка: «Каждый день там езжу. Интересно, до вечера его вытащат оттуда?»
«Знак надо ставить», — добавил пользователь.
«Какая жалость», — пишет подписчик.
До этого стало известно, что свыше 40% дорог в Ростовской области не соответствуют требованиям.
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