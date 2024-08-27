В центре Ростова-на-Дону мусоровоз провалился в траншею

Днем 27 августа на улице Варфоломеева в Ростове-на-Дону мусоровоз застрял колесами в траншее. Грузовой автомобиль пытался проехать по металлическим листам, которые прикрывали вырытую яму, но из-за огромного веса провалился. Транспорт перекосило на один бок.