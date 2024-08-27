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Updated Сегодня, 10:20

В центре Ростова-на-Дону мусоровоз провалился в траншею

В центре Ростова-на-Дону мусоровоз провалился в траншею

27 августа 2024, 10:10
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова-на-Дону мусоровоз провалился в траншею
В Ростове-на-Дону в вырытую траншею провалился мусоровоз, сообщает телеграмм-канал «Это Ростов новости».

Днем 27 августа на улице Варфоломеева в Ростове-на-Дону мусоровоз застрял колесами в траншее. Грузовой автомобиль пытался проехать по металлическим листам, которые прикрывали вырытую яму, но из-за огромного веса провалился. Транспорт перекосило на один бок.

Ростовчане надеются, что мусоровоз быстро уберут, чтобы не успела образоваться пробка: «Каждый день там езжу. Интересно, до вечера его вытащат оттуда?»

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Видео: ТГ «Это Ростов»

«Знак надо ставить», — добавил пользователь.

«Какая жалость», — пишет подписчик.

До этого стало известно, что свыше 40% дорог в Ростовской области не соответствуют требованиям.

Читайте о том, что губернатор Василий Голубев рассматривает возможность строительства скоростной дороги в донской столице.

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