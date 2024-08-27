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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:35

Владимир Путин обратился с приветствием к участникам ВЭФ-2024

Владимир Путин обратился с приветствием к участникам ВЭФ-2024

27 августа 2024, 12:35
Фото: Росконгресс
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам, организаторам и гостям Восточного экономического форума — 2024, который будет проходить во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Медиахолдинг 1MI выступит информационным партнером этого мероприятия.

В своем обращении президент отметил, что форум с момента своего основания оказал значительное влияние на развитие экономических отношений России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Vostokmedia. По его словам, прямое и неформальное общение между российскими и иностранными бизнесменами, представителями госвласти, общественных организаций и экспертами в рамках события дает возможность обсуждать ключевые вопросы и разрабатывать совместные инициативы. Он также добавил, что это находит отражение в девизе форума текущего года — «Дальний Восток — 2030: объединим усилия, создавая возможности».

По мнению президента, роль АТР в международных делах продолжает усиливаться. Форум открывает новые горизонты для продуктивного сотрудничества, в том числе в рамках таких авторитетных многосторонних структур, как ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Путин подтвердил готовность России к диалогу с партнерами в АТР, которые в этом заинтересованы, и стремление к активному взаимодействию для формирования более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на настоящем равноправии, свободной от любого давления.

Глава Российской Федерации обратил внимание на то, что участникам ВЭФ-2024 предстоит обсудить новые перспективные направления для сотрудничества в различных областях, таких как энергетика, транспорт, инфраструктура, туризм, экология и многие другие.

Владимир Путин подытожил, что рассчитывает на конструктивные и содержательные обсуждения на форуме и на то, что предложения и идеи будут востребованными на практике.

Восточный экономический форум является международным мероприятием, которое проводится на ежегодной основе с 2015 года во Владивостоке. В рамках этого события проходит большое количество панельных дискуссий, круглых столов, презентаций проектов и выставок. На ВЭФ также традиционно проходят встречи на высшем уровне, на которых обсуждаются ключевые вопросы экономического и политического сотрудничества между странами региона.

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