Владимир Путин обратился с приветствием к участникам ВЭФ-2024

По мнению президента, роль АТР в международных делах продолжает усиливаться. Форум открывает новые горизонты для продуктивного сотрудничества, в том числе в рамках таких авторитетных многосторонних структур, как ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Путин подтвердил готовность России к диалогу с партнерами в АТР, которые в этом заинтересованы, и стремление к активному взаимодействию для формирования более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на настоящем равноправии, свободной от любого давления.