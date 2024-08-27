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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

Власти рассказали о состоянии воздуха в жилых районах Пролетарска

Власти рассказали о состоянии воздуха в жилых районах Пролетарска

27 августа 2024, 13:30
Фото: clati.ru / для иллюстрации
Власти рассказали о состоянии воздуха в жилых районах Пролетарска
По данным на 26 августа, состояние воздуха в Пролетарском районе находится в пределах нормы, сообщают власти муниципалитета.

Администрация района заверяет, что мониторинг атмосферного воздуха проводят ежедневно — утром и вечером. Состояние воздуха проверяют на территории жилой застройки в Пролетарске в зоне влияния пожара.

Согласно последним данным, концентрация «исследуемых веществ» в воздухе находится в пределах допустимой нормы.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут потушить с 18 августа. Огонь там вспыхнул после атаки беспилотников. От возгорания тянется густой слой дыма. Сами местные жители жалуются на едкий запах и переживают за своё здоровье.

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Ранее житель Пролетарска показал, что осталось от нефтебазы на десятый день пожара.

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