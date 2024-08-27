Власти рассказали о состоянии воздуха в жилых районах Пролетарска

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Администрация района заверяет, что мониторинг атмосферного воздуха проводят ежедневно — утром и вечером. Состояние воздуха проверяют на территории жилой застройки в Пролетарске в зоне влияния пожара.
Согласно последним данным, концентрация «исследуемых веществ» в воздухе находится в пределах допустимой нормы.
Пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут потушить с 18 августа. Огонь там вспыхнул после атаки беспилотников. От возгорания тянется густой слой дыма. Сами местные жители жалуются на едкий запах и переживают за своё здоровье.