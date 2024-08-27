Власти Ростова отказались расселять дом в центре после вмешательства Следкома

Дореволюционный многоквартирный дом на Станиславского, 103 с литерами А и Б признали аварийным четыре года назад. В июне специалисты установили, что литер Б имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. С жильцами провели встречу и попросили в течение месяца освободить жилплощадь. Съехать им предложили в маневренный фонд на окраине города. При этом выплаты за квартиры собственникам пообещали не раньше 2025 года.