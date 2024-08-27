Власти Ростова отказались расселять дом в центре после вмешательства Следкома

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Дореволюционный многоквартирный дом на Станиславского, 103 с литерами А и Б признали аварийным четыре года назад. В июне специалисты установили, что литер Б имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. С жильцами провели встречу и попросили в течение месяца освободить жилплощадь. Съехать им предложили в маневренный фонд на окраине города. При этом выплаты за квартиры собственникам пообещали не раньше 2025 года.
Жильцы на такие условия не согласились. Они посчитали неправомерным выселяться из квартир без положенных выплат. Затем они получили иски от администрации Кировского района Ростова. Власти решили через суд заставить людей покинуть дом. Причём речь шла о расселении не только литера Б, но и литера А. Жильцы наняли адвоката, а также написали обращения в Следком и прокуратуру. Свою проверку уже организовали следователи.
На обращение корреспондента RostovGazeta в Департаменте архитектуры
и градостроительства Ростова-на-Дону напомнили, что здание имеет угрозу самообрушения. Жильцов уведомили о необходимости переселиться из аварийного литера
Б в безопасное жильё, например, в маневренный фонд.
Расселять дом на Станиславского, 103 будут ориентировочно в 2025–2026 годах.
«Дом по адресу ул. Станиславского, № 103 включён в областную программу по переселению граждан из аварийного фонда, которые признаны аварийными
с 01.01.2027 по 01.01.2022 годы», — говорится в ответе властей.
В следующем году власти также смогут провести оценку размера выплат собственникам жилья в доме. Проводить её будет независимый оценщик «в установленном порядке».
«После уведомления граждан о размере возмещения будут проведены
мероприятия по запросу финансирования на расселение дома по ул. Станиславского,
103, литер А, Б», — уведомили в Департаменте архитектуры и градостроительства города.
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