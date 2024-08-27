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Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Все граждане, подписавшие в Крыму контракт с Минобороны РФ, могут получить земельный участок

Военным из Ростовской области предлагают участки в Крыму за службу

27 августа 2024, 17:29
Фото: 1MI
Все граждане, подписавшие в Крыму контракт с Минобороны РФ, могут получить земельный участок
Все граждане, подписавшие в Крыму контракт с Минобороны РФ, могут получить земельный участок, сообщили власти полуострова.

Чтобы получить участок на полуострове, военнослужащий должен подписать контракт с Минобороны в Крыму. При этом место проживания и регистрации бойца значения не имеет.

Военнослужащему лишь нужно будет встать в очередь на получение земли.

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Ранее сообщалось, что ростовчане стали чаще уходить на фронт после событий в Курской области. По словам некоторых контрактников, они опасаются вторжения ВСУ в Ростовскую область. Те, кто хочет подписать контракт с министерством обороны РФ, проходят медицинское обследование и профессиональный психологический отбор.

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