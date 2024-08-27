Военным из Ростовской области предлагают участки в Крыму за службу

Ранее сообщалось, что ростовчане стали чаще уходить на фронт после событий в Курской области. По словам некоторых контрактников, они опасаются вторжения ВСУ в Ростовскую область. Те, кто хочет подписать контракт с министерством обороны РФ, проходят медицинское обследование и профессиональный психологический отбор.