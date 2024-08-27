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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Юрист Габович рассказал о нюансах запрета на использование телефона в школах Ростова

Юрист Габович объяснил, как теперь школьники Ростова могут использовать телефон

27 августа 2024, 06:27
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал о нюансах запрета на использование телефона в школах Ростова
Запрет на использование телефонов учениками в школах Ростовской области начинает действовать с начала учебного года. Но есть нюансы. Об этом RostovGazeta рассказал юрист, адвокат Антон Габович.

По словам эксперта, в федеральном законодательстве произошли изменения. Согласно им, с нового учебного года школьникам запрещено использовать средства связи во время учебных занятий.

«Под запрет попадает не только использование телефонов, но и различных других гаджетов — „умных“ часов, браслетов и планшетов, которые имеют доступ к телефонной связи», — уточняет Антон Габович.
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Однако, как подчеркивает юрист, пользоваться такими устройствами нельзя исключительно во время уроков.

«Закон не устанавливает категоричный запрет на телефоны в школах. Школьники по- прежнему смогут пользоваться гаджетами на переменах, на факультативных занятиях. Также предусмотрены и экстренные случаи. То есть если во время урока сложится какая-то непредвиденная ситуация, то ученики смогут воспользоваться телефоном», — объясняет юрист.

Ранее, со ссылкой на слова психолога, RostovGazeta выясняла, чем может быть опасен запрет телефонов в школах Ростовской области.

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