Юрист объяснил ростовским водителям, какой должна быть аптечка в машине с 1 сентября

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Собеседник напоминает, что до 2023 года сотрудники ДПС могли проверять наличие аптечки в автомобиле. При этом ее отсутствие влекло штраф для автовладельца. Однако в 2023 году эта норма была отменена. Теперь наличие аптечки не является обязательным в машине.
«Но с 1 сентября вводится обновленный перечень предметов для автомобильной аптечки. Этот перечень утверждается приказом Минздрава РФ, и будет действовать до 1 сентября 2030 года», — отмечает Антон Габович.
По словам юриста, особенность заключается в том, что наличие аптечки в машине с 2023 года не является обязательным. Но в правилах дорожного движения есть норма, согласно которой, если человек попал в аварию, водитель обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшему.
«Поэтому состав аптечки утвержден. И все автомобилисты должны позаботиться о наличии в ней предметов, которые в экстренной ситуации позволят оказать помощь. В числе необходимых предметов по-прежнему остаются бинты, жгуты, которые в случае аварии позволят наложить повязку. В качестве дополнения уточняется маска, с помощью которой можно будет сделать искусственное дыхание рот в рот», — резюмирует собеседник.
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