Юрист объяснил ростовским водителям, какой должна быть аптечка в машине с 1 сентября

Собеседник напоминает, что до 2023 года сотрудники ДПС могли проверять наличие аптечки в автомобиле. При этом ее отсутствие влекло штраф для автовладельца. Однако в 2023 году эта норма была отменена. Теперь наличие аптечки не является обязательным в машине.