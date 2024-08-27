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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Юрист Габович объяснил ростовским водителям, какой должна быть аптечка в машине

Юрист объяснил ростовским водителям, какой должна быть аптечка в машине с 1 сентября

27 августа 2024, 13:32
Фото: 1MI
Юрист Габович объяснил ростовским водителям, какой должна быть аптечка в машине

Юрист рассказал о новом перечне предметов для автоаптечки в Ростове с 1 сентября

Обновленный перечень предметов для автомобильной аптечки вводится с 1 сентября. О чем должны помнить автолюбители Ростова, рассказал RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Собеседник напоминает, что до 2023 года сотрудники ДПС могли проверять наличие аптечки в автомобиле. При этом ее отсутствие влекло штраф для автовладельца. Однако в 2023 году эта норма была отменена. Теперь наличие аптечки не является обязательным в машине.

«Но с 1 сентября вводится обновленный перечень предметов для автомобильной аптечки. Этот перечень утверждается приказом Минздрава РФ, и будет действовать до 1 сентября 2030 года», — отмечает Антон Габович.

По словам юриста, особенность заключается в том, что наличие аптечки в машине с 2023 года не является обязательным. Но в правилах дорожного движения есть норма, согласно которой, если человек попал в аварию, водитель обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшему.

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«Поэтому состав аптечки утвержден. И все автомобилисты должны позаботиться о наличии в ней предметов, которые в экстренной ситуации позволят оказать помощь. В числе необходимых предметов по-прежнему остаются бинты, жгуты, которые в случае аварии позволят наложить повязку. В качестве дополнения уточняется маска, с помощью которой можно будет сделать искусственное дыхание рот в рот», — резюмирует собеседник.

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