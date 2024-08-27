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Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Юрист предупредил ростовчан, за что в Telegram могут привлечь к ответственности

Юрист заявил, что за посты в Telegram ростовчан могут привлечь в ответственности

27 августа 2024, 15:00
Фото: Eduardo Woo/cc by sa 2.0/flickr.com
Юрист предупредил ростовчан, за что в Telegram могут привлечь к ответственности
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил корреспонденту RostovGazeta, что к общению в Telegram следует относиться особенно внимательно. Не вступать в подозрительные группы, а также не сканировать незнакомые QR-коды.

По словам юриста, Telegram, по сути, является такой же публичной площадкой Интернета, как и социальные сети. Поэтому если пользователь нарушит законы в Сети или совершит преступление к виртуальной среде, он подлежит ответственности.

«Под нарушение закона попадает продажа запрещенных к обороту веществ. А также размещение недостоверной информации, провокационного контента и распространение сведений, которые вредят чести и достоинству граждан или порочат деловую репутацию и имя», — отмечает Антон Габович.
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Собеседник добавляет, что родители должны уделять особое внимание детям, которые пользуются Telegram.

«Я бы рекомендовал родителям провести с детьми профилактическую беседу. В силу возраста, дети больше всего подвержены влиянию злоумышленников в Telegram», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, от чего будет зависеть работа Telegram после задержания его создателя Павла Дурова.

Возможны два варианта: как будет работать Telegram в Ростове после задержания Дурова
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