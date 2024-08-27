Юрист заявил, что за посты в Telegram ростовчан могут привлечь в ответственности

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
По словам юриста, Telegram, по сути, является такой же публичной площадкой Интернета, как и социальные сети. Поэтому если пользователь нарушит законы в Сети или совершит преступление к виртуальной среде, он подлежит ответственности.
«Под нарушение закона попадает продажа запрещенных к обороту веществ. А также размещение недостоверной информации, провокационного контента и распространение сведений, которые вредят чести и достоинству граждан или порочат деловую репутацию и имя», — отмечает Антон Габович.
Собеседник добавляет, что родители должны уделять особое внимание детям, которые пользуются Telegram.
«Я бы рекомендовал родителям провести с детьми профилактическую беседу. В силу возраста, дети больше всего подвержены влиянию злоумышленников в Telegram», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, от чего будет зависеть работа Telegram после задержания его создателя Павла Дурова.