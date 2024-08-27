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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Появились страшные кадры с последствием пожара на нефтебазе в Пролетарске

Житель Пролетарска показал, что осталось от нефтебазы на десятый день пожара

27 августа 2024, 10:03
Фото: 16.mchs.gov.ru / видео don_mash
Появились страшные кадры с последствием пожара на нефтебазе в Пролетарске

Появились кадры с последствиями пожара на нефтебазе в Пролетарске

В Интернете появилось видео с последствием возгорания нефтебазы в Пролетарске Ростовской области, сообщает Лента.ру.

Издание со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash пишет, что из-за многодневного пожара оказались уничтожены резервуары для топлива. Однако пожар пока полностью ликвидировать не удалось, поэтому местами вырывается пламя.

Автор опубликованного ролика рассказал, что строили 15 лет, а все уничтожено оказалось за неделю.

В Сети появилось новое видео с последствиями пожара на нефтебазе в Пролетарске
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Появились страшные кадры с последствием пожара на нефтебазе в Пролетарске
Видео: 16.mchs.gov.ru / видео don_mash

Напомним, что огонь, начавшийся на нефтебазе после атаки БПЛА, не удается ликвидировать с 18 августа. Пожар начался из-за упавших обломков сбитого устройства.

Дым от возгорания распространился на сотни километров, создавая серьезные проблемы для жителей. Более 500 пожарных по-прежнему ведут борьбу с огнем.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Нефтебаза#Происшествия#Пролетарск
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