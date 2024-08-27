Житель Пролетарска показал, что осталось от нефтебазы на десятый день пожара

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Издание со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash пишет, что из-за многодневного пожара оказались уничтожены резервуары для топлива. Однако пожар пока полностью ликвидировать не удалось, поэтому местами вырывается пламя.
Автор опубликованного ролика рассказал, что строили 15 лет, а все уничтожено оказалось за неделю.
Напомним, что огонь, начавшийся на нефтебазе после атаки БПЛА, не удается ликвидировать с 18 августа. Пожар начался из-за упавших обломков сбитого устройства.
Дым от возгорания распространился на сотни километров, создавая серьезные проблемы для жителей. Более 500 пожарных по-прежнему ведут борьбу с огнем.