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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

Жители Ростовской области массово подписывают контракты на военную службу

Жители Ростовской области массово подписывают контракты на военную службу

27 августа 2024, 10:52
Фото: donland.ru
Жители Ростовской области массово подписывают контракты на военную службу
В Ростовской области почти на четверть выросло число желающих отправиться на военную службу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

После событий в Курской области жители донского региона начали массово подписывать контракты на службу. Число желающих выросло на 20%. Если в июле насчитывалось около 30 человек, то сейчас это число увеличилось до 50. Приходят все: опытные военные и простые граждане.

Добавим, что перед заключением контракта все кандидаты проходят медосмотр, психологическое тестирование и индивидуальные беседы. После получения всех результатов новобранцев отправляют на место службы с учетом личных пожеланий.

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Напомним, что ранее в Ростовской области сумма единовременной выплаты за заключение контракта стала превышать один миллион рублей.

До этого эксперты оценили необходимость новой волны мобилизации в донской столице.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#СВО#Служба#Контракт#Участники СВО#Военная служба#Единовременная выплата#Военная подготовка
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