Жители Ростовской области массово подписывают контракты на военную службу

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
После событий в Курской области жители донского региона начали массово подписывать контракты на службу. Число желающих выросло на 20%. Если в июле насчитывалось около 30 человек, то сейчас это число увеличилось до 50. Приходят все: опытные военные и простые граждане.
Добавим, что перед заключением контракта все кандидаты проходят медосмотр, психологическое тестирование и индивидуальные беседы. После получения всех результатов новобранцев отправляют на место службы с учетом личных пожеланий.
Напомним, что ранее в Ростовской области сумма единовременной выплаты за заключение контракта стала превышать один миллион рублей.
До этого эксперты оценили необходимость новой волны мобилизации в донской столице.