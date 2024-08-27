Жители Ростовской области засобирались на фронт, а экс-министра отправили по этапу

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа пишет, что в Ростовской области на 20% выросло число желающих отправиться на военную службу. Это связывают с вторжением в Курскую область.
Так, если в июле насчитывалось около 30 добровольцев-контрактников, то сейчас их число выросло до 50. По данным СМИ, на фронт идут как опытные военные, так и простые граждане.
Перед заключением контракта все кандидаты проходят медосмотр, психологическое тестирование и индивидуальные беседы. После получения всех результатов новобранцев отправляют на место службы с учётом личных пожеланий.
Экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую доставили в колонию. Ранее ей вынесли обвинительный приговор по статье о превышении должностных полномочий.
По данным ТАСС, Быковская будет отбывать наказание в колонии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. До этого экс-чиновница продолжительное время находилась в СИЗО.
Дело в отношении Быковской возбудили пять лет назад. Она вместе со своим заместителем Станиславом Беседовским лоббировала заключение контрактов больниц в Ростовской области с компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону».
В Ростове-на-Дону в вырытую траншею провалился мусоровоз. Происшествие случилось на улице Варфоломеева.
Грузовой автомобиль пытался проехать по металлическим листам, которые прикрывали вырытую яму, но из-за огромного веса провалился. Транспорт перекосило на один бок.
Инспекторы и коммунальщики обстоятельства ДТП не комментировали.