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Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Жители Ростовской области засобирались на фронт, а экс-министра отправили по этапу

Жители Ростовской области засобирались на фронт, а экс-министра отправили по этапу

27 августа 2024, 15:42
Жители Ростовской области засобирались на фронт, а экс-министра отправили по этапу
В Ростовской области увеличилось число желающих служить по контракту, экс-министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую этапировали в колонию, а в центре Ростова под асфальт ушел мусоровоз.

Массово на службу

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа пишет, что в Ростовской области на 20% выросло число желающих отправиться на военную службу. Это связывают с вторжением в Курскую область.

Так, если в июле насчитывалось около 30 добровольцев-контрактников, то сейчас их число выросло до 50. По данным СМИ, на фронт идут как опытные военные, так и простые граждане.

Перед заключением контракта все кандидаты проходят медосмотр, психологическое тестирование и индивидуальные беседы. После получения всех результатов новобранцев отправляют на место службы с учётом личных пожеланий.

Жители Ростовской области массово подписывают контракты на военную службу
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Экс-министр в колонии

Экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую доставили в колонию. Ранее ей вынесли обвинительный приговор по статье о превышении должностных полномочий.

По данным ТАСС, Быковская будет отбывать наказание в колонии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. До этого экс-чиновница продолжительное время находилась в СИЗО.

Дело в отношении Быковской возбудили пять лет назад. Она вместе со своим заместителем Станиславом Беседовским лоббировала заключение контрактов больниц в Ростовской области с компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону».

Быковская будет отбывать наказание в колонии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.Быковская будет отбывать наказание в колонии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Быковская будет отбывать наказание в колонии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Фото: Правительство Ростовской области
Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую этапировали в колонию
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Провалившийся мусоровоз

В Ростове-на-Дону в вырытую траншею провалился мусоровоз. Происшествие случилось на улице Варфоломеева.

Грузовой автомобиль пытался проехать по металлическим листам, которые прикрывали вырытую яму, но из-за огромного веса провалился. Транспорт перекосило на один бок.

Инспекторы и коммунальщики обстоятельства ДТП не комментировали.

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