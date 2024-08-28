Аудитория телеграм-канала Mash превысила 3 миллиона человек

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Входящий в медиахолдинг News Media канал Mash завоевал признание аудитории за счет оперативной подачи новостного контента, авторских и экспертных статей и комфортного и понятного формата общения с аудиторией.
Гендиректор холдинга News Media Максим Иксанов заявил, что статус ведущей организации на рынке новых медиа холдингом был подтвержден не единожды. Телеграм-канал Mash является ярким примером востребованного канала, аудитория которого превышает три миллиона. Уже несколько месяцев Mash сохраняет лидирующую позицию по охватам просмотров постов. В текущем году прирост аудитории достиг 39%, а средний охват одной публикации превысил 1 млн. Развитие канала происходит столь стремительно благодаря профессионализму редакции канала, командной работе опытных сотрудников. Сейчас новые медиа ответственны за формирование повестки и общественного мнения не меньше, чем СМИ классического формата. Последние, в свою очередь, нередко цитируют телеграм-каналы, получая из них новые достоверные сведения.
По информации, озвученной главным редактором Mash Евгением Новиковым, канал формирует новостную повестку так, что его аудитория получает целостное представление о происходящем в Российской Федерации и других странах мира. «Мы являемся неким информационным фильтром, публикуя только самые актуальные инфоповоды. Mash избавляет подписчиков от перегруза информацией и экономит время при прочтении новостей», — резюмировал он.