rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Аудитория телеграм-канала Mash превысила 3 миллиона человек

Аудитория телеграм-канала Mash превысила 3 миллиона человек

28 августа 2024, 16:05
Фото: 1MI
Mash вошел в число наиболее популярных российских новостных телеграм-каналов, попав в первую тройку каналов по цитируемости (по данным «Медиалогии») и став первым по охватам в категории «Новости и СМИ» (согласно сведениям от TGstat).

Входящий в медиахолдинг News Media канал Mash завоевал признание аудитории за счет оперативной подачи новостного контента, авторских и экспертных статей и комфортного и понятного формата общения с аудиторией.

Гендиректор холдинга News Media Максим Иксанов заявил, что статус ведущей организации на рынке новых медиа холдингом был подтвержден не единожды. Телеграм-канал Mash является ярким примером востребованного канала, аудитория которого превышает три миллиона. Уже несколько месяцев Mash сохраняет лидирующую позицию по охватам просмотров постов. В текущем году прирост аудитории достиг 39%, а средний охват одной публикации превысил 1 млн. Развитие канала происходит столь стремительно благодаря профессионализму редакции канала, командной работе опытных сотрудников. Сейчас новые медиа ответственны за формирование повестки и общественного мнения не меньше, чем СМИ классического формата. Последние, в свою очередь, нередко цитируют телеграм-каналы, получая из них новые достоверные сведения.

По информации, озвученной главным редактором Mash Евгением Новиковым, канал формирует новостную повестку так, что его аудитория получает целостное представление о происходящем в Российской Федерации и других странах мира. «Мы являемся неким информационным фильтром, публикуя только самые актуальные инфоповоды. Mash избавляет подписчиков от перегруза информацией и экономит время при прочтении новостей», — резюмировал он.

#Алина Бурова
Подпишитесь
Очевидцы показали последствия атаки на нефтебазу под Каменском с трассы М-4
Сегодня, 10:42
Окна могло выбить в Каменском районе после атаки беспилотников на нефтебазу
Сегодня, 09:28
Вассерман рассказал, как нефтебазы в Ростовской области защитить от атак БПЛА
Сегодня, 07:23
Общественник выступил за введение единой школьной формы в Ростове
Сегодня, 10:46
Омбудсмен Гайворонский рассказал о новых предметах в школах Ростовской области
Сегодня, 08:34
В Ростовской области со скидкой продают BMW коррумпированного полицейского
Сегодня, 08:47