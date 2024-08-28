Аудитория телеграм-канала Mash превысила 3 миллиона человек

Гендиректор холдинга News Media Максим Иксанов заявил, что статус ведущей организации на рынке новых медиа холдингом был подтвержден не единожды. Телеграм-канал Mash является ярким примером востребованного канала, аудитория которого превышает три миллиона. Уже несколько месяцев Mash сохраняет лидирующую позицию по охватам просмотров постов. В текущем году прирост аудитории достиг 39%, а средний охват одной публикации превысил 1 млн. Развитие канала происходит столь стремительно благодаря профессионализму редакции канала, командной работе опытных сотрудников. Сейчас новые медиа ответственны за формирование повестки и общественного мнения не меньше, чем СМИ классического формата. Последние, в свою очередь, нередко цитируют телеграм-каналы, получая из них новые достоверные сведения.