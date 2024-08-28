«Аж дернуло квартиру»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Жители сразу нескольких городов рассказали о грохоте, в том числе в Новошахтинске, Аксае и Батайске. Многих это напугало.
«Я тоже как раз засыпала уже с таким трудом. Лежала возле открытого окна и бабах, три машины рядом запищали. Я подскочила и в окно смотреть», — написала местная жительница.
«Мы спали, а толку? Это и сквозь сон было слышно», — сообщают пользователи.
«Тут такой взрыв, что аж дернуло квартиру», — говорится в комментариях.
«Я проснулась от взрыва. Так сильно, у меня до сих пор дрожь в теле», — пишут жители региона.
До этого губернатор Василий Голубев рассказал, что ночью удалось сбить четыре беспилотника.
Ранее стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске.