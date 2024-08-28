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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

«Аж дернуло квартиру»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

28 августа 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney

Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

Жители Ростовской области в ночь на среду, 28 августа, услышали звуки, похожие на взрывы, говорится в Telegram в группе «Это Ростов! Новости».

Жители сразу нескольких городов рассказали о грохоте, в том числе в Новошахтинске, Аксае и Батайске. Многих это напугало.

«Я тоже как раз засыпала уже с таким трудом. Лежала возле открытого окна и бабах, три машины рядом запищали. Я подскочила и в окно смотреть», — написала местная жительница.

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«Мы спали, а толку? Это и сквозь сон было слышно», — сообщают пользователи.

«Тут такой взрыв, что аж дернуло квартиру», — говорится в комментариях.

«Я проснулась от взрыва. Так сильно, у меня до сих пор дрожь в теле», — пишут жители региона.

До этого губернатор Василий Голубев рассказал, что ночью удалось сбить четыре беспилотника.

Ранее стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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