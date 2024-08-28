Депутат Госдумы оценил необходимость мобилизации в Ростовской области

Мобилизации в России, в том числе и в Ростовской области, не будет. С учетом духовного подъема наших граждан, у нас большое количество добровольцев и желающих заключить контракт на службу, сообщил корреспонденту RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

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