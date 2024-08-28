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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Депутат Госдумы от Ростовской области рассказал, будет ли новая волна мобилизации

Депутат Госдумы оценил необходимость мобилизации в Ростовской области

28 августа 2024, 13:01
Фото: mi.ru
Депутат Госдумы от Ростовской области рассказал, будет ли новая волна мобилизации
Мобилизации в России, в том числе и в Ростовской области, не будет. С учетом духовного подъема наших граждан, у нас большое количество добровольцев и желающих заключить контракт на службу, сообщил корреспонденту RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, стоит ли ожидать объявление частичной мобилизации, депутат удивляется — о какой мобилизации может идти речь, если люди идут служить добровольно?

«Мобилизации не будет», — уверен Виктор Водолацкий.
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Собеседник объясняет, что в мобилизации нет никакой необходимости. По словам эксперта, в зоне СВО наши войска уверено продвигаются вперед. Освобождают населенные пункты, разрушают укрепрайоны.

«В ближайшие две недели все увидят максимальное увеличение освобожденных территорий на Херсонском направлении», — отмечает эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях атаки БПЛА на нефтебазу в Каменском районе.

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