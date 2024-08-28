Депутат Госдумы оценил необходимость мобилизации в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, стоит ли ожидать объявление частичной мобилизации, депутат удивляется — о какой мобилизации может идти речь, если люди идут служить добровольно?
«Мобилизации не будет», — уверен Виктор Водолацкий.
Собеседник объясняет, что в мобилизации нет никакой необходимости. По словам эксперта, в зоне СВО наши войска уверено продвигаются вперед. Освобождают населенные пункты, разрушают укрепрайоны.
«В ближайшие две недели все увидят максимальное увеличение освобожденных территорий на Херсонском направлении», — отмечает эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях атаки БПЛА на нефтебазу в Каменском районе.