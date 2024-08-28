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Депутат Водолацкий объяснил, почему из-за БПЛА возгораются нефтебазы под Ростовом

Депутат Водолацкий сообщил, как предотвратить атаки на нефтебазы в Ростовской области

28 августа 2024, 11:58
Фото: 48.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Депутат Водолацкий объяснил, почему из-за БПЛА возгораются нефтебазы под Ростовом
Нефтебазы и топливные склады Ростовской области стали главными целями для террористов Украины. Через регион идет техника, оборудование и гуманитарная помощь, все это требует заправки горюче-смазочных материалов, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Напомним, что из-за атаки беспилотников, пожар в Пролетарске тушат больше недели. Минувшей ночью из-за БПЛА возгорание произошло на топливных складах в Каменском районе.

«Наведение на цели — это дело рук тех, кто, в том числе, проживает и на территории Ростовской области. Это не подозрения, а уверенность. За 2,5 года нахождения на СВО я изучил все системы беспилотных летательных аппаратов. И знаю о том, что малый дрон-разведчик летит не более, чем на 1,5-2 километра. Значит, его запускают со стороны населенных пунктов или безлюдных мест Ростовской области», — отмечает Виктор Водолацкий.

Депутат добавляет, что так было и в Пролетарском районе, и в других населенных пунктах донского края.

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Депутат добавляет, что так было и в Пролетарском районе, и в других населенных пунктах донского края.Депутат добавляет, что так было и в Пролетарском районе, и в других населенных пунктах донского края.
Депутат добавляет, что так было и в Пролетарском районе, и в других населенных пунктах донского края.
Фото: duma.gov.ru
«Видимо, люди под видом беженцев, которые приехали в Ростовскую область, ранее были завербованы СБУ и ГУРом. Или являются таковыми и были направлены к нам для выполнения диверсионно-террористических задач», — полагает спикер.

Собеседник подчеркивает, что неоднократно говорил о необходимости усиления соответствующих структур Ростовской области супер современным оборудованием.

«Чтобы можно было с максимальной точностью отслеживать и проводить разведывательные действия в отношении так называемых „спящих консервов“, которые в любой момент получают указания от СБУ и ГУР, и выполняют действия, наносящие ущерб не только Ростовской области, но и всей нашей стране», — резюмирует депутат.
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