Депутат Водолацкий сообщил, как предотвратить атаки на нефтебазы в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Напомним, что из-за атаки беспилотников, пожар в Пролетарске тушат больше недели. Минувшей ночью из-за БПЛА возгорание произошло на топливных складах в Каменском районе.
«Наведение на цели — это дело рук тех, кто, в том числе, проживает и на территории Ростовской области. Это не подозрения, а уверенность. За 2,5 года нахождения на СВО я изучил все системы беспилотных летательных аппаратов. И знаю о том, что малый дрон-разведчик летит не более, чем на 1,5-2 километра. Значит, его запускают со стороны населенных пунктов или безлюдных мест Ростовской области», — отмечает Виктор Водолацкий.
Депутат добавляет, что так было и в Пролетарском районе, и в других населенных пунктах донского края.
«Видимо, люди под видом беженцев, которые приехали в Ростовскую область, ранее были завербованы СБУ и ГУРом. Или являются таковыми и были направлены к нам для выполнения диверсионно-террористических задач», — полагает спикер.
Собеседник подчеркивает, что неоднократно говорил о необходимости усиления соответствующих структур Ростовской области супер современным оборудованием.
«Чтобы можно было с максимальной точностью отслеживать и проводить разведывательные действия в отношении так называемых „спящих консервов“, которые в любой момент получают указания от СБУ и ГУР, и выполняют действия, наносящие ущерб не только Ростовской области, но и всей нашей стране», — резюмирует депутат.