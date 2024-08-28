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Донской губернатор Голубев заявил о пожаре на топливном складе после атаки БПЛА

Донской губернатор Голубев заявил о пожаре на топливном складе после атаки БПЛА

28 августа 2024, 05:48
Фото: 1MI
В Ростовской области произошло возгорание на территории топливного склада, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, из-за атаки беспилотников начался пожар в Каменском районе. Известно, что никто не пострадал.

«В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», — заявил глава региона.

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Ранее он сообщал, что в ночь на среду удалось сбить четыре беспилотника. Местные жители в соцсетях теперь рассказывают о сильном пожаре в этом районе.

Кроме того, пользователи заявляли, что слышали звуки взрывов и их это сильно напугало.

Ранее хранилище с топливом вспыхнуло после атаки беспилотников в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#БПЛА#Атака#Происшествия
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