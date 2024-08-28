Донской губернатор Голубев заявил о пожаре на топливном складе после атаки БПЛА

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
По его словам, из-за атаки беспилотников начался пожар в Каменском районе. Известно, что никто не пострадал.
«В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», — заявил глава региона.
Ранее он сообщал, что в ночь на среду удалось сбить четыре беспилотника. Местные жители в соцсетях теперь рассказывают о сильном пожаре в этом районе.
Кроме того, пользователи заявляли, что слышали звуки взрывов и их это сильно напугало.
Ранее хранилище с топливом вспыхнуло после атаки беспилотников в донском регионе.