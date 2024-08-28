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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Жители рассказали подробности пожара на топливном складе на Дону

«Дважды что-то бахнуло»: жители рассказали о пожаре на топливном складе под Каменском

28 августа 2024, 06:51
Фото: 57.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Жители рассказали подробности пожара на топливном складе на Дону

Жители рассказали подробности пожара на топливном складе под Каменском

В Ростовской области из-за атаки беспилотников начался пожар на топливном складе, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

В ночь на среду над территорией региона сбили четыре беспилотника. Но начался пожар на топливном складе в Каменском районе.

Пользователи в соцсетях оставили несколько сотен комментариев на эту тему. Они рассказали, что слышали звуки взрывов.

Также местные жители интересуются, почему подобные объекты не защищают сеткой от дронов.

Появились кадры горящей нефтебазы в Каменске Ростовской области
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Жители рассказали подробности пожара на топливном складе на ДонуЖители рассказали подробности пожара на топливном складе на Дону
Жители рассказали подробности пожара на топливном складе на Дону
Фото: Газета ПИК

«Почему нельзя поставить защиту на всех нефтебазах», — заявили местные жители.

«В Каменском районе прилетел в нефтебазу. Горит, как в Пролетарске», — говорится в комментариях.

«Я была на улице, дважды что-то бахнуло», — сообщили подписчики.

А некоторые пользователи начали волноваться, что вырастут цены на бензин.

Ранее в регионе загорелась нефтебаза Пролетарске из-за упавших обломков сбитого БПЛА.

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