«Дважды что-то бахнуло»: жители рассказали о пожаре на топливном складе под Каменском

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В ночь на среду над территорией региона сбили четыре беспилотника. Но начался пожар на топливном складе в Каменском районе.
Пользователи в соцсетях оставили несколько сотен комментариев на эту тему. Они рассказали, что слышали звуки взрывов.
Также местные жители интересуются, почему подобные объекты не защищают сеткой от дронов.
«Почему нельзя поставить защиту на всех нефтебазах», — заявили местные жители.
«В Каменском районе прилетел в нефтебазу. Горит, как в Пролетарске», — говорится в комментариях.
«Я была на улице, дважды что-то бахнуло», — сообщили подписчики.
А некоторые пользователи начали волноваться, что вырастут цены на бензин.
Ранее в регионе загорелась нефтебаза Пролетарске из-за упавших обломков сбитого БПЛА.