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Published Сегодня, 17:11

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Дым от сильного пожара на нефтебазе под Каменском распространился на 30 км

Дым от сильного пожара на нефтебазе под Каменском видно за 30 километров

28 августа 2024, 17:11
Фото: 1MI
Дым от сильного пожара на нефтебазе под Каменском распространился на 30 км
В Ростовской области все еще горят топливные склады после атаки БПЛА. Дым растянулся примерно на 30 километров, видео, снятое очевидцами, опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

В Каменском районе Ростовской области не утихает пожар на нефтебазе. Резервуары с топливом горят более 12 часов. От места происшествия исходит густой черный дым. Очевидцы сообщают, что ветер распространил едкий смог примерно на 30 километров.

В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. При этом люди, памятуя о происшествии в Пролетарске, где пострадали 47 спасателей, тушивших нефтехранилище, беспокоятся за жизни пожарных.

Очевидцы показали последствия атаки на нефтебазу под Каменском с трассы М-4
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Дым от сильного пожара на нефтебазе под Каменском распространился на 30 км
Видео: 1MI

«Ну, вообще нефтебазу вроде очень сложно потушить, поэтому лучше и вправду дождаться момента, когда все само потухнет, но все же некоторое время лучше тушить», — предположила одна из подписчиц канала.

Напомним, что пожар начался после атаки БПЛА. Ночью 28 августа три беспилотника налетели на Ростовскую область и спровоцировали возгорание на складах с топливом.

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