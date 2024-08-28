Дым от сильного пожара на нефтебазе под Каменском видно за 30 километров

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В Каменском районе Ростовской области не утихает пожар на нефтебазе. Резервуары с топливом горят более 12 часов. От места происшествия исходит густой черный дым. Очевидцы сообщают, что ветер распространил едкий смог примерно на 30 километров.
В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. При этом люди, памятуя о происшествии в Пролетарске, где пострадали 47 спасателей, тушивших нефтехранилище, беспокоятся за жизни пожарных.
«Ну, вообще нефтебазу вроде очень сложно потушить, поэтому лучше и вправду дождаться момента, когда все само потухнет, но все же некоторое время лучше тушить», — предположила одна из подписчиц канала.
Напомним, что пожар начался после атаки БПЛА. Ночью 28 августа три беспилотника налетели на Ростовскую область и спровоцировали возгорание на складах с топливом.