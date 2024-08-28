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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Перепады от +1 до +36 градусов прогнозируют в Ростовской области в сентябре

Гидрометцентр сообщил о похолодании почти до 0 градусов в Ростовской области

28 августа 2024, 08:29
Фото: rostovgazeta.ru
Перепады от +1 до +36 градусов прогнозируют в Ростовской области в сентябре

В сентябре в Ростовской области похолодает до +1 градуса

Начало сентября в Ростовской области будет тёплым и сухим, прогнозом погоды на месяц с корреспондентом RostovGazeta поделились специалисты Ростовского гидрометцентра.

Синоптики сообщили, что сентябрь по температурному режиму и количеству осадков будет около нормы. В начале месяца дождей ждать не стоит. Температура воздуха в первой декаде составит от +17 до +24 градусов ночью и от +30 до +36 градусов днём.

Во второй декаде сентября начнётся постепенное похолодание. Ночью средние значения температуры составят +15 — +20 градусов. Местами по северу области возможно падение температурных значений до +12 градусов. Днём столбики термометров зафиксируются на отметках от +23 до +30 градусов.

«Во второй и третьей декадах в отдельные дни ожидаются дожди», — сообщили в гидрометцентре.

Ближе к концу месяца температура воздуха днём составит в среднем +21 — +29 градусов с дальнейшим понижением до +15 — +22 градусов. Вечером будет холодать до +10 — +17 градусов, а местами — до +1 — +7 градусов.

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Ранее стало известно, что будет с погодой в Ростове к 2080 году.

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