Гидрометцентр сообщил о похолодании почти до 0 градусов в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Синоптики сообщили, что сентябрь по температурному режиму и количеству осадков будет около нормы. В начале месяца дождей ждать не стоит. Температура воздуха в первой декаде составит от +17 до +24 градусов ночью и от +30 до +36 градусов днём.
Во второй декаде сентября начнётся постепенное похолодание. Ночью средние значения температуры составят +15 — +20 градусов. Местами по северу области возможно падение температурных значений до +12 градусов. Днём столбики термометров зафиксируются на отметках от +23 до +30 градусов.
«Во второй и третьей декадах в отдельные дни ожидаются дожди», — сообщили в гидрометцентре.
Ближе к концу месяца температура воздуха днём составит в среднем +21 — +29 градусов с дальнейшим понижением до +15 — +22 градусов. Вечером будет холодать до +10 — +17 градусов, а местами — до +1 — +7 градусов.