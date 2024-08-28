Губернатор назвал подробности пожара на нефтебазе под Каменском после атаки БПЛА

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Он сообщил о начавшемся возгорании в Каменском районе, причиной которого стала атака БПЛА. По имеющейся информации, пострадавших нет.
Ранее глава региона рассказал, что в ночь на среду было уничтожено четыре беспилотника. Сейчас же местные жители делятся информацией через социальные сети о мощном пожаре, который произошел в этом районе.
К тому же, некоторые пользователи утверждают, что слышали взрывы, и это вызвало у них тревогу. От регионального УМЧС информации о возгорании не поступало.
Ранее Голубев сделал заявление о тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске.