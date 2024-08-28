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Губернатор назвал подробности пожара на топливном складе на Дону после атаки БПЛА

Губернатор назвал подробности пожара на нефтебазе под Каменском после атаки БПЛА

28 августа 2024, 06:17
Фото: mchs.gov,.ru / для иллюстрации
Губернатор назвал подробности пожара на топливном складе на Дону после атаки БПЛА
В Ростовской области из-за атаки беспилотников начался пожар на топливном складе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он сообщил о начавшемся возгорании в Каменском районе, причиной которого стала атака БПЛА. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Ранее глава региона рассказал, что в ночь на среду было уничтожено четыре беспилотника. Сейчас же местные жители делятся информацией через социальные сети о мощном пожаре, который произошел в этом районе.

Донской губернатор Голубев заявил о пожаре на топливном складе после атаки БПЛА
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Губернатор назвал подробности пожара на топливном складе на Дону после атаки БПЛАГубернатор назвал подробности пожара на топливном складе на Дону после атаки БПЛА
Губернатор назвал подробности пожара на топливном складе на Дону после атаки БПЛА
Фото: Газета ПИК

К тому же, некоторые пользователи утверждают, что слышали взрывы, и это вызвало у них тревогу. От регионального УМЧС информации о возгорании не поступало.

Ранее Голубев сделал заявление о тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске.

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