Как изменится ростовский сегмент Telegram из-за ареста Павла Дурова

Соответственно, как полагает эксперт, если французы оказались недовольны какой-то информацией в мессенджере, то почему они не доносили доказательства на существующие каналы преступников? Если бы это происходило, Павел мог выдать им номера телефонов или IP, заблокировав как сами каналы, так и их ботов.