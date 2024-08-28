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Будут ли изменения в ростовском сегменте Telegram из-за ареста Павла Дурова

Как изменится ростовский сегмент Telegram из-за ареста Павла Дурова

28 августа 2024, 06:41
Фото: 1MI
Будут ли изменения в ростовском сегменте Telegram из-за ареста Павла Дурова
Оппозиционный журналист из Ростова Игорь Хорошилов рассказал корреспонденту RostovGazeta о том, почему не ждет в ростовском сегменте Telegram никаких перемен из-за ареста Павла Дурова.

Напомним, что создателя и владельца Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Мнения ростовских экспертов о дальнейшей судьбе любимого мессенджера разделились.

Одни не исключают, что Telegram могут физически уничтожить, если Дуров не предоставит французским спецслужбам ключи доступа к информации. Другие полагают, что задержание Павла никак не отразиться на работе Telegram. В то же время некоторые задаются другим вопросом — стоит ли заблаговременно удалить свои посты или сообщения из мессенджера.

«Мое мнение таково, что с задержанием Павла Дурова не изменится ничего. А все потому, что у него нет каких-то эксклюзивных ключей на работу Telegram. Он занимается стратегическими вопросами развития этой сети», — отмечает Игорь Хорошилов.
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Журналист уточняет, что в команде Павла Дурова есть технические специалисты. Именно они видят и IP, и скрытые телефонные номера, в том числе и закрытых аккаунтов.

«Другое дело, что я бы не назвал Павла принципиальным человеком. Да, он старается обеспечить наибольшую свободу своей сети. Но в то же время, когда правительства преподносят ему бронебойные доказательства явных нарушений Telegram-каналов, он их закрывает», — подчеркивает собеседник.

Соответственно, как полагает эксперт, если французы оказались недовольны какой-то информацией в мессенджере, то почему они не доносили доказательства на существующие каналы преступников? Если бы это происходило, Павел мог выдать им номера телефонов или IP, заблокировав как сами каналы, так и их ботов.

«Дурову вменяют торговлю запрещенными препаратами, а это вообще смешно. Федеральные лидеры общественного мнения сообщали, как во Франции во время Олимпиады, на всех углах торговали наркотиками. При чем об этом рассказывали люди, которым я доверяю», — подчеркивает журналист.
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Собеседник напоминает, что Telegram сейчас — одна из лучших, если не лучшая сеть в мире. А сам Дуров — миллиардер.

«Естественно, к его услугам самые крутые адвокаты мира, которые, я уверен, разобьют любые претензии французов», — резюмирует Хорошилов.

Ранее RostovGazeta выясняла, за какие посты и сообщения в Telegram ростовчан могут привлечь к ответственности.

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