Картофель в Ростовской области подорожал на 80%

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
За полгода потребительские цены в Ростовской области выросли на 3,64%. Значительней всего из продуктов подорожал картофель — сразу на 80,77%. Морковь за полгода стала дороже на 61,75%. Лук увеличился в цене на 40,22%. Из фруктов рост стоимости особенно отразился на яблоках. Они подорожали на 37,83%.
Баранина с начала года выросла в цене на 26,18%, а говядина — на 10,97%. Рыба мороженая поднялась в стоимости на 4,79%.
Сливочное масло подорожало на 11,1%, хлеб — на 5,01%, молоко — на 3,75%. Сахар увеличился в цене на 10,9%, а соль — на 3,6%.