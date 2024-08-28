Картофель в Ростовской области подорожал на 80%

За полгода потребительские цены в Ростовской области выросли на 3,64%. Значительней всего из продуктов подорожал картофель — сразу на 80,77%. Морковь за полгода стала дороже на 61,75%. Лук увеличился в цене на 40,22%. Из фруктов рост стоимости особенно отразился на яблоках. Они подорожали на 37,83%.