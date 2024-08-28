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Published Сегодня, 11:59

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Картофель в Ростовской области подорожал на 80%

Картофель в Ростовской области подорожал на 80%

28 августа 2024, 11:59
Фото: 1MI
Картофель в Ростовской области подорожал на 80%
Картофель, морковь и лук значительно подорожали в Ростовской области, следует из данных департамента потребительского рынка региона.

За полгода потребительские цены в Ростовской области выросли на 3,64%. Значительней всего из продуктов подорожал картофель — сразу на 80,77%. Морковь за полгода стала дороже на 61,75%. Лук увеличился в цене на 40,22%. Из фруктов рост стоимости особенно отразился на яблоках. Они подорожали на 37,83%.

Баранина с начала года выросла в цене на 26,18%, а говядина — на 10,97%. Рыба мороженая поднялась в стоимости на 4,79%.

Сливочное масло подорожало на 11,1%, хлеб — на 5,01%, молоко — на 3,75%. Сахар увеличился в цене на 10,9%, а соль — на 3,6%.

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Ранее ЦБ назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области.

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