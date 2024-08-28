Кладбище варенных ног: ростовчанин Баста рассказал о страшной ошибке в райдере

Недавно его райдер подвергся изменениям. Баста перешел на правильное питание и особую диету — ест по шесть порций в день. Так, он заменил знаменитые 60 сосисок на индейку. Однако рэпер не знал, что она сильно отличается размером от курицы. Однажды он зашел в гримёрку и увидел кладбище варенных индюшачьих ног, которые чуть меньше человеческих.