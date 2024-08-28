Кладбище варенных ног: ростовчанин Баста рассказал о страшной ошибке в райдере

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В интервью для издания рэпер из Ростова-на-Дону Баста рассказал, что за годы творческой карьеры не стал более капризным. Он не требует к себе особого внимания, что и отражает райдер артиста. Исполнитель хитов «Сансара» и «Медлячок» отметил, что предпочитает обычную домашнюю еду, например котлеты, борщ и соленые огурцы.
Недавно его райдер подвергся изменениям. Баста перешел на правильное питание и особую диету — ест по шесть порций в день. Так, он заменил знаменитые 60 сосисок на индейку. Однако рэпер не знал, что она сильно отличается размером от курицы. Однажды он зашел в гримёрку и увидел кладбище варенных индюшачьих ног, которые чуть меньше человеческих.
«Прям жутко становится», — подметил Баста.
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