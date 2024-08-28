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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Климатолог Иошпа спрогнозировал окончание жары в Ростовской области

Климатолог Иошпа рассказал, когда жара пойдёт на спад в Ростовской области

28 августа 2024, 08:06
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа спрогнозировал окончание жары в Ростовской области

Климатолог Иошпа спрогнозировал окончание жары в Ростовской области

Жаркая погода с температурой воздуха свыше +30 градусов сохранится в Ростовской области до первых чисел сентября, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Сильных дождей в регионе, по словам эксперта, в ближайшее время не ожидается. Жаркая погода с температурными значениями выше +30 градусов сохранится в Ростовской области ориентировочно до 3 сентября. Сейчас в регион поступает тёплый воздух с востока.

«Каких-то кардинальных изменений с погодой в ближайшее время не произойдёт. Единственное, температура воздуха ночью постепенно начнёт уменьшаться. Но сразу резкого и сильного похолодания не будет», — приводит слова климатолога «КП — Ростов-на-Дону».

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Ранее стало известно, когда в Ростовскую область придет настоящая осень.

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