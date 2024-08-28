Климатолог Иошпа рассказал, когда жара пойдёт на спад в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Сильных дождей в регионе, по словам эксперта, в ближайшее время не ожидается. Жаркая погода с температурными значениями выше +30 градусов сохранится в Ростовской области ориентировочно до 3 сентября. Сейчас в регион поступает тёплый воздух с востока.
«Каких-то кардинальных изменений с погодой в ближайшее время не произойдёт. Единственное, температура воздуха ночью постепенно начнёт уменьшаться. Но сразу резкого и сильного похолодания не будет», — приводит слова климатолога «КП — Ростов-на-Дону».