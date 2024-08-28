Ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в Ростовской области

Через несколько часов пламя удалось полностью потушить. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Однако владельцам домов теперь придется искать новое место проживания. От их прежнего жилья остались лишь обугленные стены. Кроме того, огонь уничтожил бытовую технику, мебель и вещи.