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Updated Сегодня, 08:04

Два дома сгорели из-за ландшафтного пожара в Ростовской области

Ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в Ростовской области

28 августа 2024, 08:02
Фото: МЧС Ростовской области
Два дома сгорели из-за ландшафтного пожара в Ростовской области

Два дома сгорели из-за ландшафтного пожара в Ростовской области

Несколько человек в Ростовской области остались без крыши над головой из-за крупного пожара, сообщили в региональном ГУ МЧС.

ЧП случилось в Мясниковском районе 26 августа. Около 15.30 мск в садовом товариществе «Здоровье» загорелась трава. Пламя быстро распространялось по сухой растительности — сильный ветер раздувал огонь все больше.

Местные жители, увидев пожар, сразу же вызвали спасателей. На место направили почти полсотни огнеборцев на десятке спецмашин. К их прибытию огонь добрался до двух жилых домов. Общая площадь ЧП превысила 1500 квадратных метров.

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Два дома сгорели из-за ландшафтного пожара в Ростовской области
Видео: МЧС Ростовской области

Через несколько часов пламя удалось полностью потушить. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Однако владельцам домов теперь придется искать новое место проживания. От их прежнего жилья остались лишь обугленные стены. Кроме того, огонь уничтожил бытовую технику, мебель и вещи.

Ранее стало известно о крупном пожаре на топливном складе в Каменском районе. Нефтебаза загорелась после атаки беспилотников ночью 28 августа. Пламя поднялось на высоту около 50 метров.

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