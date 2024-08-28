Ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
ЧП случилось в Мясниковском районе 26 августа. Около 15.30 мск в садовом товариществе «Здоровье» загорелась трава. Пламя быстро распространялось по сухой растительности — сильный ветер раздувал огонь все больше.
Местные жители, увидев пожар, сразу же вызвали спасателей. На место направили почти полсотни огнеборцев на десятке спецмашин. К их прибытию огонь добрался до двух жилых домов. Общая площадь ЧП превысила 1500 квадратных метров.
Через несколько часов пламя удалось полностью потушить. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Однако владельцам домов теперь придется искать новое место проживания. От их прежнего жилья остались лишь обугленные стены. Кроме того, огонь уничтожил бытовую технику, мебель и вещи.
Ранее стало известно о крупном пожаре на топливном складе в Каменском районе. Нефтебаза загорелась после атаки беспилотников ночью 28 августа. Пламя поднялось на высоту около 50 метров.