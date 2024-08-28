Музей истории Ростова-на-Дону откроется в сентябре

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В ближайшее время в донской столице появится музей, посвященный истории города. Гордиенко рассказал, что ко Дню города завершится ремонт здания на Шаумяна, 65. Однако в настоящий момент готова только одна часть экспозиций, которая охватывает период от 1862 года до послевоенных лет прошлого века.
В связи с этим перед управлением культуры и главой горадминистрации Алексеем Логвиненко стоит вопрос, когда проводить торжественное открытие. Либо музей начнет работать к юбилею города, но люди смогут увидеть только часть экспонатов, либо по завершению всех работ.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на месте бывшего музея космонавтики построят жилой комплекс.