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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Ростове-на-Дону появится музей посвященный истории города

Музей истории Ростова-на-Дону откроется в сентябре

28 августа 2024, 13:26
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону появится музей посвященный истории города
В Ростове-на-Дону готовятся к открытию музея истории города. Информацией поделился «Молот» со ссылкой на директора учреждения Сергея Гордиенко.

В ближайшее время в донской столице появится музей, посвященный истории города. Гордиенко рассказал, что ко Дню города завершится ремонт здания на Шаумяна, 65. Однако в настоящий момент готова только одна часть экспозиций, которая охватывает период от 1862 года до послевоенных лет прошлого века.

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В связи с этим перед управлением культуры и главой горадминистрации Алексеем Логвиненко стоит вопрос, когда проводить торжественное открытие. Либо музей начнет работать к юбилею города, но люди смогут увидеть только часть экспонатов, либо по завершению всех работ.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на месте бывшего музея космонавтики построят жилой комплекс.

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