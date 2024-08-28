Музей истории Ростова-на-Дону откроется в сентябре

В ближайшее время в донской столице появится музей, посвященный истории города. Гордиенко рассказал, что ко Дню города завершится ремонт здания на Шаумяна, 65. Однако в настоящий момент готова только одна часть экспозиций, которая охватывает период от 1862 года до послевоенных лет прошлого века.