На шести улицах Ростова ограничат движение транспорта и пешеходов в сентябре

С 9 сентября в Ростове-на-Дону проведут массовые ограничения движения из-за подземных работ с газопроводными трубами. Так, транспортные средства не смогут проехать по пересечению улиц Калининградская и Ковалевской, а пешеходам будет запрещено ходить в районе дома №52 по Калининградской.