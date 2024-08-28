На шести улицах Ростова ограничат движение транспорта и пешеходов в сентябре

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
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С 9 сентября в Ростове-на-Дону проведут массовые ограничения движения из-за подземных работ с газопроводными трубами. Так, транспортные средства не смогут проехать по пересечению улиц Калининградская и Ковалевской, а пешеходам будет запрещено ходить в районе дома №52 по Калининградской.
Кроме того автотранспорту перекроют дорогу по улице Народного Ополчения на отрезке от дома №35 до строения №39. Пешеходам будет нельзя ходить только возле здания №35. Также ограничения затронут улицу 30-линия в районе строения №26.
Эти зоны будут перекрыты в течение месяца — до 9 октября текущего года.
До 30 октября пешеходам запретят передвигаться по Береговой улице вдоль здания 23А. А до 11 ноября перекроют проезд по улице Плужной на участке от дома №1 до строения №14.
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