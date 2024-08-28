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Массовые ограничения движения ожидаются в Ростове-на-Дону в сентябре

На шести улицах Ростова ограничат движение транспорта и пешеходов в сентябре

28 августа 2024, 18:49
Фото: 1MI
Массовые ограничения движения ожидаются в Ростове-на-Дону в сентябре
В Ростове-на-Дону сразу на шести улицах ограничат движение для транспорта и пешеходов в начале сентября, сообщает департамент автомобильных дорог города.

С 9 сентября в Ростове-на-Дону проведут массовые ограничения движения из-за подземных работ с газопроводными трубами. Так, транспортные средства не смогут проехать по пересечению улиц Калининградская и Ковалевской, а пешеходам будет запрещено ходить в районе дома №52 по Калининградской.

Кроме того автотранспорту перекроют дорогу по улице Народного Ополчения на отрезке от дома №35 до строения №39. Пешеходам будет нельзя ходить только возле здания №35. Также ограничения затронут улицу 30-линия в районе строения №26.

С 1 сентября пешеходам запретят ходить по Островского в Ростове
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Эти зоны будут перекрыты в течение месяца — до 9 октября текущего года.

До 30 октября пешеходам запретят передвигаться по Береговой улице вдоль здания 23А. А до 11 ноября перекроют проезд по улице Плужной на участке от дома №1 до строения №14.

Читайте о том, что в центре донской столицы до конца года запретили парковку автомобилей.

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