На Украине признались в атаке на нефтебазу под Каменском 28 августа

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
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Updated Сегодня, 16:40
Атаку на нефтехранилище в Каменском районе Ростовской области 28 августа подготовили в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны (МО) Украины вместе с силами специальных операций ВСУ.
Напомним, что после налета четырех БПЛА вспыхнули цистерны с горючим. Пожар ликвидируют сотрудники МЧС, однако очевидцы отмечают, что пламя достигает в высоту 50 метров. Никто из мирного населения не пострадал.
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