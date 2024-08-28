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В ГУР МО Украины признались в атаке на топливные склады в Ростовской области

На Украине признались в атаке на нефтебазу под Каменском 28 августа

28 августа 2024, 16:38
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
В ГУР МО Украины признались в атаке на топливные склады в Ростовской области
Разведка Украины призналась в атаке на резервуары с топливом в Ростовской области, сообщает Lenta.ru со ссылкой на СМИ сопредельного государства.

Атаку на нефтехранилище в Каменском районе Ростовской области 28 августа подготовили в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны (МО) Украины вместе с силами специальных операций ВСУ.

Напомним, что после налета четырех БПЛА вспыхнули цистерны с горючим. Пожар ликвидируют сотрудники МЧС, однако очевидцы отмечают, что пламя достигает в высоту 50 метров. Никто из мирного населения не пострадал.

Пламя высотой в 50 метров: появились новые кадры полыхающей под Каменском нефтебазы
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Читайте также о том, что политик Анатолий Вассерман призывал усилить охрану топливных складов. Подробнее о методах защиты в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Пожар#Нефть#Огонь#Беспилотники#Каменский район#Атака БПЛА#МЧС России#Возгорание#Происшествия
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