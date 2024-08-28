Над Ростовской областью сбили четыре беспилотника

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Он рассказал, что дроны были замечены примерно в 3 часа ночи. Воздушную угрозу удалось отразить.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — рассказал глава региона.
В соцсетях местные жители написали о начавшемся пожаре, но официальной информации о нем не было. Также люди рассказывают, что слышали звуки взрывов.
«Я была на улице, дважды что-то бахнуло», — заявили жители региона.
«В доме окно открыто, было слышно три хлопка», — пишут пользователи.
Ранее в Пролетарске отказались от празднования Дня города из-за пожара на нефтебазе.