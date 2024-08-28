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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Над Ростовской областью сбили четыре беспилотника

Над Ростовской областью сбили четыре беспилотника

28 августа 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в ночь на среду, 28 августа, ликвидировали четыре беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что дроны были замечены примерно в 3 часа ночи. Воздушную угрозу удалось отразить.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — рассказал глава региона.

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В соцсетях местные жители написали о начавшемся пожаре, но официальной информации о нем не было. Также люди рассказывают, что слышали звуки взрывов.

«Я была на улице, дважды что-то бахнуло», — заявили жители региона.

«В доме окно открыто, было слышно три хлопка», — пишут пользователи.

Ранее в Пролетарске отказались от празднования Дня города из-за пожара на нефтебазе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Беспилотники#Василий Голубев#Происшествия
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