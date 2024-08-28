Нефтебаза загорелась в Ростовской области после атаки беспилотников

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
По информации издания, пожар начался из-за атаки украинского дрона. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
По некоторым данным, могут гореть несколько цистерн. А жители заявили, что слышали звуки взрывов.
Глава региона Василий Голубев написал в Telegram, что в ночь на среду, 28 августа, над территорией области сбили четыре беспилотника. По его словам, медпомощь никому не потребовалась.
Ранее власти Пролетарска призвали жителей надевать маски из-за горения на нефтебазе. Тогда пожар начался из-за падения обломков сбитого БПЛА.