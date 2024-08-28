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Нефтебаза загорелась в Ростовской области после атаки беспилотников

Нефтебаза загорелась в Ростовской области после атаки беспилотников

28 августа 2024, 04:44
Фото: 1MI
В Каменском районе Ростовской области произошло возгорание на территории нефтебазы после атаки беспилотника, сообщает «Газета.ру».

По информации издания, пожар начался из-за атаки украинского дрона. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

По некоторым данным, могут гореть несколько цистерн. А жители заявили, что слышали звуки взрывов.

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Глава региона Василий Голубев написал в Telegram, что в ночь на среду, 28 августа, над территорией области сбили четыре беспилотника. По его словам, медпомощь никому не потребовалась.

Ранее власти Пролетарска призвали жителей надевать маски из-за горения на нефтебазе. Тогда пожар начался из-за падения обломков сбитого БПЛА.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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