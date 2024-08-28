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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Общественник заявил о необходимости введения единого стандарта формы в школах Ростова

Общественник выступил за введение единой школьной формы в Ростове

28 августа 2024, 10:46
Фото: rostov-gorod.ru
Общественник заявил о необходимости введения единого стандарта формы в школах Ростова
Форма будет дисциплинировать учеников школ в Ростовской области и не позволит отвлекаться от учебного процесса, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Эксперт настаивает на том, что в школах, в том числе и Ростовской области, для учеников должен существовать единый стандарт формы.

«Школьная форма была введена более века назад. В царские времена ее носили так называемые гимназисты. Форма нужна была для того, чтобы все понимали — статус подростка относится к учебе», — рассказывает Владислав Махмудов.

По словам собеседника, тогда специальную одежду вводили и для того, чтобы не разделять детей на бедных и богатых.

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В школах советских лет, как добавляет представитель общественной организации, появились значки октябрят и пионерские галстуки. Это то, что наряду с единым стандартом формы, отличало советских школьников.

«Но в 90-е годы у нас началась демократия. Тогда посчитали, что школьная форма, дескать, закрепощает. Эти ложные понятия пришли к нам с Запада, поскольку кроме межличностных конфликтов, разнообразие одежды в школах ничего не дает. Поэтому я считаю, что нужно обязательно вводить в школах единую сертифицированную форму, как это уже было», — делится мнением эксперт.

Спикер напоминает, что в советские годы школьную одежду шили из крепкого, дышащего материала. Форма была легкой, теплой и не вызывала аллергию.

«Да и у родителей не болела голова, в чем ребенок будет ходить в школу», — констатирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие букеты уместно дарить учителям в школах Ростовской области к 1 сентября.

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