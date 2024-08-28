Общественник выступил за введение единой школьной формы в Ростове

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Эксперт настаивает на том, что в школах, в том числе и Ростовской области, для учеников должен существовать единый стандарт формы.
«Школьная форма была введена более века назад. В царские времена ее носили так называемые гимназисты. Форма нужна была для того, чтобы все понимали — статус подростка относится к учебе», — рассказывает Владислав Махмудов.
По словам собеседника, тогда специальную одежду вводили и для того, чтобы не разделять детей на бедных и богатых.
В школах советских лет, как добавляет представитель общественной организации, появились значки октябрят и пионерские галстуки. Это то, что наряду с единым стандартом формы, отличало советских школьников.
«Но в 90-е годы у нас началась демократия. Тогда посчитали, что школьная форма, дескать, закрепощает. Эти ложные понятия пришли к нам с Запада, поскольку кроме межличностных конфликтов, разнообразие одежды в школах ничего не дает. Поэтому я считаю, что нужно обязательно вводить в школах единую сертифицированную форму, как это уже было», — делится мнением эксперт.
Спикер напоминает, что в советские годы школьную одежду шили из крепкого, дышащего материала. Форма была легкой, теплой и не вызывала аллергию.
«Да и у родителей не болела голова, в чем ребенок будет ходить в школу», — констатирует собеседник.
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