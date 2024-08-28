Очевидцы показали последствия атаки на нефтебазу под Каменском с трассы М-4

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Четыре дрона атаковали Ростовскую область ранним утром 28 августа. Их уничтожила система ПВО. Но в результате атаки БПЛА произошёл пожар на нефтебазе в Каменском районе. Пламя до сих пор не могут локализовать.
Водители делятся видео с видом пожара на нефтебазе. Кадры снимают с трассы М-4 «Дон». На видео можно рассмотреть чёрные клубы дыма, распространяющиеся уже на несколько километров.
О разрушениях и пострадавших в результате атаки беспилотников в Каменском районе власти официально не сообщали.