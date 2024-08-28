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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Черный дым на ясном небе: водители делятся видео с горящей нефтебазой под Каменском

Очевидцы показали последствия атаки на нефтебазу под Каменском с трассы М-4

28 августа 2024, 10:42
Фото: mchs.gov.ru/видео bazabazon / для иллюстрации
Черный дым на ясном небе: водители делятся видео с горящей нефтебазой под Каменском
Пожар произошёл на нефтебазе в Каменском районе в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Четыре дрона атаковали Ростовскую область ранним утром 28 августа. Их уничтожила система ПВО. Но в результате атаки БПЛА произошёл пожар на нефтебазе в Каменском районе. Пламя до сих пор не могут локализовать.

Пламя высотой в 50 метров: появились новые кадры полыхающей под Каменском нефтебазы
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Черный дым на ясном небе: водители делятся видео с горящей нефтебазой под Каменском
Видео: mchs.gov.ru/видео bazabazon / для иллюстрации

Водители делятся видео с видом пожара на нефтебазе. Кадры снимают с трассы М-4 «Дон». На видео можно рассмотреть чёрные клубы дыма, распространяющиеся уже на несколько километров.

О разрушениях и пострадавших в результате атаки беспилотников в Каменском районе власти официально не сообщали.

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