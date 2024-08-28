Окна могло выбить в Каменском районе после атаки беспилотников на нефтебазу

Власти также уведомили, что жилые дома в районе не пострадали. Но в соцсетях один из жителей сообщил, что в его доме выбило стёкла. Официально эти разрушения чиновники не подтверждали. Информация об этом будет уточняться.



Тем временем дым от пожара на нефтебазе в Каменске тянется уже на несколько километров. Кадрами с места событий делятся местные жители.