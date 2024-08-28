Окна могло выбить в Каменском районе после атаки беспилотников на нефтебазу

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
По словам главы региона, все беспилотники были уничтожены системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Но атака БПЛА спровоцировала пожар на нефтебазе в Каменском районе. Его душат до сих пор.
Власти также уведомили, что жилые дома в районе не пострадали. Но в соцсетях один из жителей сообщил, что в его доме выбило стёкла. Официально эти разрушения чиновники не подтверждали. Информация об этом будет уточняться.
Тем временем дым от пожара на нефтебазе в Каменске тянется уже на несколько километров. Кадрами с места событий делятся местные жители.