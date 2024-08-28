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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:44

Окна могло выбить в доме в Каменском районе после атаки беспилотников

Окна могло выбить в Каменском районе после атаки беспилотников на нефтебазу

28 августа 2024, 09:28
Фото: Pxhere
Окна могло выбить в доме в Каменском районе после атаки беспилотников
Четыре беспилотника атаковали Ростовскую область 28 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, все беспилотники были уничтожены системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Но атака БПЛА спровоцировала пожар на нефтебазе в Каменском районе. Его душат до сих пор.

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Фото: vk.com/etorostov

Власти также уведомили, что жилые дома в районе не пострадали. Но в соцсетях один из жителей сообщил, что в его доме выбило стёкла. Официально эти разрушения чиновники не подтверждали. Информация об этом будет уточняться.

Тем временем дым от пожара на нефтебазе в Каменске тянется уже на несколько километров. Кадрами с места событий делятся местные жители.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нефть#Огонь#Топливо#Беспилотники#Каменский район#Атака БПЛА#Возгорание#Происшествия
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