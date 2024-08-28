Омбудсмен Гайворонский рассказал о новых предметах в школах Ростовской области

Posted 28 августа, 08:34
Published 28 августа, 08:34
Modified 28 августа, 08:36
Updated 28 августа, 08:36
По словам собеседника, в новом учебном году в школы Ростовской области возвращается воспитательная составляющая. Например, дисциплину «Технология» переименуют в «Труд».
«Программа предмета технологии станет более расширенной и современной. В дисциплину добавят востребованные, инженерные направления — IT-моменты, 3D-моделирование, компьютерную графику, робототехнику. Во всех школах в рамках уроков труда появится и черчение. Раньше его вместе с технологией преподавали только в отдельных профильных школах», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник напоминает, что в школах СССР черчение было отдельным обязательным предметом.
«Смена называния дисциплины на „Труд“ несет в себе воспитательную функцию. Такой подход позволит расширить понимание и кругозор детей в том, что трудиться полезно. Большой плюс заключается и в том, что детям дадут больше возможностей работать руками», — добавляет эксперт.
Нововведения в школах затронут и еще один предмет — ОБЖ. В новом учебном году он модернизирован в Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР).
«Этот предмет тоже будет расширен. В него включили модуль начальной военной подготовки. Такой предмет тоже был отдельным в школах Советского Союза, но в 90-е годы был упразднен из-за навязанных нам ценностей Европы», — говорит собеседник.
Омбудсмен констатирует, что школьники должны иметь представление о военном устройстве, получать первичные азы обращения с оружием.
«Для этого в образовательные учреждения сейчас массово закуплены лазерные тиры», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала о появлении в школах Ростова и нового предмета — Семьеведение.