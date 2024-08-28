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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

«То, что делает нас коллективом»: нужно ли в школах Ростова вводить единую форму

Омбудсмен рассказал, зачем нужна единая школьная форма в Ростовской области

28 августа 2024, 13:29
Фото: master1305/freepik.com
«То, что делает нас коллективом»: нужно ли в школах Ростова вводить единую форму
Единая школьная форма для учеников позволяет нивелировать социальные расслоения детей в школах Ростовской области, сообщил RostovGazeta председатель Ростовского облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что в Ростовской области, как и во всей России, могут ввести ГОСТ на школьную форму. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Предпосылкой к введению ГОСТа стало несоответствие информации на этикетке одежды реальному составу ткани в ряде случаев. По мнению депутата, школьную форму ребенок носит ежедневно. Поэтому важно, что ткани были натуральными.

Такое решение ростовские эксперты восприняли позитивно. Однако нужно ли для всех школьников вводить единую форму — ответить затруднились.

«У школьной формы есть один очевидный плюс. В школах советских лет такая одежда хорошо убирала все социальные расслоения. А сейчас у нас социальные расслоения, к сожалению, намного больше. И с каждым годом они все ощутимее», — отмечает Владимир Гайворонский.

По словам собеседника, в Ростовской области есть люди с хорошим достатком, а есть живущие скромно. Но в школьном образовании перед учителем дети все равны.

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«У школьной формы есть один очевидный плюс»
Фото: 1MI
«Идея всей нашей системы образования строится вне зависимости от достатка семьи ученика. Ребенок из семьи с любым доходом своим талантом может добиться всего сам. Школьная форма нивелирует социальные расслоения. Поэтому дети из семей со скромным достатком в этом случае будут чувствовать себя более комфортно», — делится мыслями эксперт.

Однако, с другой стороны, как отмечает Гайворонский, свобода самовыражения тоже необходима. Особенно важно это девочкам, которые хотят следовать моде.

«Элементы школьной формы у нас уже есть — в кадетских и специализированных детских учреждениях. Некоторые школы и гимназии тоже вносят элементы своей корпоративной культуры — жилеты, значки. И даже для сотрудников многих корпораций существуют элементы корпоративной культуры. Это то, что делает нас коллективом. Поэтому и элементы школьной формы тоже должны делать детей коллективом», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие новые предметы появятся в школах Ростовской области.

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