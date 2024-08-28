Пламя высотой в 50 метров: появились новые кадры полыхающей под Каменском нефтебазы

Рано утром 28 августа Ростовскую область атаковали четыре дрона. Их уничтожила система ПВО. В результате их атаки загорелась нефтебаза в Каменском районе. Пламя тушат спасатели. По данным от властей Ростовской области, пострадавших в результате инцидента нет.