Пламя высотой в 50 метров: появились новые кадры полыхающей под Каменском нефтебазы

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Рано утром 28 августа Ростовскую область атаковали четыре дрона. Их уничтожила система ПВО. В результате их атаки загорелась нефтебаза в Каменском районе. Пламя тушат спасатели. По данным от властей Ростовской области, пострадавших в результате инцидента нет.
На кадрах, опубликованных 1рнд, видно, что дыма от нефтебазы становится всё больше. Пламя достигло в высоту порядка 50 метров.
Ранее жители рассказали об атаке беспилотников и пожаре на топливном складе под Каменском-Шахтинским в Ростовской области.