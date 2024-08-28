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Пламя на нефтебазе в Каменском районе достигло 50 метров в высоту

Пламя высотой в 50 метров: появились новые кадры полыхающей под Каменском нефтебазы

28 августа 2024, 07:33
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации

Пламя на нефтебазе в Каменском районе достигло 50 метров в высоту

Топливный склад в Каменском районе загорелся после атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Рано утром 28 августа Ростовскую область атаковали четыре дрона. Их уничтожила система ПВО. В результате их атаки загорелась нефтебаза в Каменском районе. Пламя тушат спасатели. По данным от властей Ростовской области, пострадавших в результате инцидента нет.

На кадрах, опубликованных 1рнд, видно, что дыма от нефтебазы становится всё больше. Пламя достигло в высоту порядка 50 метров.

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Видео: 1RND

Ранее жители рассказали об атаке беспилотников и пожаре на топливном складе под Каменском-Шахтинским в Ростовской области.

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