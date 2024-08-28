Площадь пожара под Ростовом-на-Дону выросла до 1 тысячи квадратных метров

Днем 28 августа вдоль автодороги рядом со станицей Ольгинской Аксайского района загорелся камыш и сухая трава. Пламя начало быстро распространяться из-за сильного ветра. К настоящему моменту огонь охватил уже одну тысячу квадратных метров территории. В ликвидации возгорания задействованы 20 спасателей и пять единиц спецтехники.