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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Пожар под Ростовом-на-Дону распространился на тысячу кв метров

Площадь пожара под Ростовом-на-Дону выросла до 1 тысячи квадратных метров

28 августа 2024, 15:24
Фото: МЧС Ростовской области
Пожар под Ростовом-на-Дону распространился на тысячу кв метров
В Ростовской области пожар от сухой травы разросся на одну тысячу квадратных метров, сообщает региональное МЧС.

Днем 28 августа вдоль автодороги рядом со станицей Ольгинской Аксайского района загорелся камыш и сухая трава. Пламя начало быстро распространяться из-за сильного ветра. К настоящему моменту огонь охватил уже одну тысячу квадратных метров территории. В ликвидации возгорания задействованы 20 спасателей и пять единиц спецтехники.

Добавим, что угрозы жилым зонам нет.

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Пожар под Ростовом-на-Дону распространился на тысячу кв метров
Видео: МЧС Ростовской области

Читайте также о том, что жители Ростова-на-Дону жалуются на огромное количество пепла и гари в городе.

До этого в донском регионе сгорели два дома сгорели из-за ландшафтного пожара. Огонь перекинулся с сухой растительности на жилые постройки. Подробнее о происшествии в материале Rosotvgazeta.

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