Площадь пожара под Ростовом-на-Дону выросла до 1 тысячи квадратных метров

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Днем 28 августа вдоль автодороги рядом со станицей Ольгинской Аксайского района загорелся камыш и сухая трава. Пламя начало быстро распространяться из-за сильного ветра. К настоящему моменту огонь охватил уже одну тысячу квадратных метров территории. В ликвидации возгорания задействованы 20 спасателей и пять единиц спецтехники.
Добавим, что угрозы жилым зонам нет.
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До этого в донском регионе сгорели два дома сгорели из-за ландшафтного пожара. Огонь перекинулся с сухой растительности на жилые постройки. Подробнее о происшествии в материале Rosotvgazeta.