rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

После атаки ВСУ в Ростовской области полыхают три цистерны с топливом

После атаки ВСУ в Ростовской области полыхают три цистерны с топливом

28 августа 2024, 09:25
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
После атаки ВСУ в Ростовской области полыхают три цистерны с топливом
В результате ночной атаки беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись три цистерны с топливом, сообщает «Гудок» со ссылкой на telegram-канал Baza.

Нефтебаза вблизи поселка Молодежного воспламенилась 28 августа около 03.00 мск. Как сообщили в правительстве Ростовской области, силами ПВО удалось сбить четыре дрона. Предположительно, обломки двух из них упали на территорию складов с топливом, после чего начался пожар.

Пламя высотой в 50 метров: появились новые кадры полыхающей под Каменском нефтебазы
Узнать подробнее

На место ЧП направили два пожарных поезда. По предварительной информации, во время происшествия никто не пострадал.

Власти Ростовской области заявили, что жилые дома не задеты. Разрушений на земле, помимо полыхающей нефтебазы, нет. По крайней мере, местные жители пока не обращались с заявлениями о возмещении ущерба.

Тем временем в регионе до сих пор не потушили нефтебазу в Пролетарске. Склады с дизельным топливом горят вторую неделю подряд после атаки дронов. Удалось ли локализовать там огонь, неизвестно. Официальной информации по поводу пожара на этой нефтебазе практически нет.

Читайте также:
В Сети опубликовали кадры с первыми минутами пожара на нефтебазе под КаменскомПоявились кадры горящей нефтебазы в Каменске Ростовской областиВ Сети появилось новое видео с последствиями пожара на нефтебазе в Пролетарске
#Общество#Пожар#Каменск-Шахтинский#Нефть#Огонь#Топливо#Каменский район#Атака БПЛА#Каменск#Возгорание#Нефтебаза#Каменске-Шахтинский#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростовской области засобирались на фронт, а экс-министра отправили по этапу
Вчера, 15:42
Юрист заявил, что за посты в Telegram ростовчан могут привлечь в ответственности
Вчера, 15:00
«Операция отчаяния»: почему в Ростове постоянно возникают конфликты из-за ветклиник
Вчера, 14:00
Жара до +35 градусов прогнозируется в Ростове-на-Дону 28 августа
Вчера, 18:18
Военным из Ростовской области предлагают участки в Крыму за службу
Вчера, 17:29
«Хочу ее продать»: суд показал переписку ростовчан, прокрутивших дочь через мясорубку
Вчера, 16:32