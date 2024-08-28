После атаки ВСУ в Ростовской области полыхают три цистерны с топливом

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Нефтебаза вблизи поселка Молодежного воспламенилась 28 августа около 03.00 мск. Как сообщили в правительстве Ростовской области, силами ПВО удалось сбить четыре дрона. Предположительно, обломки двух из них упали на территорию складов с топливом, после чего начался пожар.
На место ЧП направили два пожарных поезда. По предварительной информации, во время происшествия никто не пострадал.
Власти Ростовской области заявили, что жилые дома не задеты. Разрушений на земле, помимо полыхающей нефтебазы, нет. По крайней мере, местные жители пока не обращались с заявлениями о возмещении ущерба.
Тем временем в регионе до сих пор не потушили нефтебазу в Пролетарске. Склады с дизельным топливом горят вторую неделю подряд после атаки дронов. Удалось ли локализовать там огонь, неизвестно. Официальной информации по поводу пожара на этой нефтебазе практически нет.