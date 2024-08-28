После атаки ВСУ в Ростовской области полыхают три цистерны с топливом

Тем временем в регионе до сих пор не потушили нефтебазу в Пролетарске. Склады с дизельным топливом горят вторую неделю подряд после атаки дронов. Удалось ли локализовать там огонь, неизвестно. Официальной информации по поводу пожара на этой нефтебазе практически нет.