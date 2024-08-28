Появились кадры горящей нефтебазы в Каменске Ростовской области

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Четыре беспилотника атаковали Ростовскую область в ночь на 28 августа. В результате атаки произошёл пожар на нефтебазе в Каменском районе. Глава региона Василий Голубев заверяет, что пострадавших в результате происшествия нет. Огонь тушат спасатели.
На видео с места событий видно, что от топливного склада исходят чёрные клубы дыма. Ветер разносит их на несколько километров.
Тем временем в регионе уже одиннадцатые сутки тушат пожар на нефтебазе в Пролетарске. Там огонь также спровоцировала атака беспилотников. С возгоранием не могут справиться сотни спасателей. Несколько сотрудников МЧС получили травмы и ожоги во время тушения. Густой дым от пожара накрыл Пролетарск и дошёл до соседних населённый пунктов.