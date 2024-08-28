Появились кадры горящей нефтебазы в Каменске Ростовской области

Тем временем в регионе уже одиннадцатые сутки тушат пожар на нефтебазе в Пролетарске. Там огонь также спровоцировала атака беспилотников. С возгоранием не могут справиться сотни спасателей. Несколько сотрудников МЧС получили травмы и ожоги во время тушения. Густой дым от пожара накрыл Пролетарск и дошёл до соседних населённый пунктов.