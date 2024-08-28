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Появились кадры горящей нефтебазы в Каменске Ростовской области

Появились кадры горящей нефтебазы в Каменске Ростовской области

28 августа 2024, 06:32
Фото: 57.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Появились кадры горящей нефтебазы в Каменске Ростовской области
В Каменском районе в результате атаки БПЛА загорелся топливный сглад, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Четыре беспилотника атаковали Ростовскую область в ночь на 28 августа. В результате атаки произошёл пожар на нефтебазе в Каменском районе. Глава региона Василий Голубев заверяет, что пострадавших в результате происшествия нет. Огонь тушат спасатели.

На видео с места событий видно, что от топливного склада исходят чёрные клубы дыма. Ветер разносит их на несколько километров.

Стали известны подробности пожара на нефтебазе после атаки дронов на Дону
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Видео: t.me/rostovdtp

Тем временем в регионе уже одиннадцатые сутки тушат пожар на нефтебазе в Пролетарске. Там огонь также спровоцировала атака беспилотников. С возгоранием не могут справиться сотни спасателей. Несколько сотрудников МЧС получили травмы и ожоги во время тушения. Густой дым от пожара накрыл Пролетарск и дошёл до соседних населённый пунктов.

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