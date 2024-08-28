Появилось видео крупного пожара в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Около тех часов назад в Аксайском районе рядом со станицей Ольгинской начался ландшафтный пожар. Вспыхнула сухая трава и камыш. Из-за сильного ветра огонь разошелся на тысячу квадратных метров по полю. На месте происшествия трудятся 20 спасателей и пять пожарных машин.
Для того чтобы подобраться к пламени сотрудникам МЧС приходится идти на различные ухищрения. Они продемонстрировали, как прокладывают пожарный шланг через метровую траву и тушат огонь, не пересекая канал.
Отметим, что угрозы жилым домам нет.
Ранее жители Ростова-на-Дону показали, сколько пепла прилетело в город с места пожара в Аксайском районе.
До этого появились кадры с первыми минутами возгорания на топливных складах под Каменском.