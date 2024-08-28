Появилось видео крупного пожара в Ростовской области

Около тех часов назад в Аксайском районе рядом со станицей Ольгинской начался ландшафтный пожар. Вспыхнула сухая трава и камыш. Из-за сильного ветра огонь разошелся на тысячу квадратных метров по полю. На месте происшествия трудятся 20 спасателей и пять пожарных машин.