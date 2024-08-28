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Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

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Updated Сегодня, 17:32

Появилось видео тушения крупного пожара в Ростовской области

Появилось видео крупного пожара в Ростовской области

28 августа 2024, 17:30
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео тушения крупного пожара в Ростовской области
Огнеборцы продолжают ликвидацию возгорания рядом с Ростовом-на-Дону, сообщает региональное МЧС и прикрепляет видео.

Около тех часов назад в Аксайском районе рядом со станицей Ольгинской начался ландшафтный пожар. Вспыхнула сухая трава и камыш. Из-за сильного ветра огонь разошелся на тысячу квадратных метров по полю. На месте происшествия трудятся 20 спасателей и пять пожарных машин.

Для того чтобы подобраться к пламени сотрудникам МЧС приходится идти на различные ухищрения. Они продемонстрировали, как прокладывают пожарный шланг через метровую траву и тушат огонь, не пересекая канал.

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Появилось видео тушения крупного пожара в Ростовской области
Видео: Изображение Midjourney

Отметим, что угрозы жилым домам нет.

Ранее жители Ростова-на-Дону показали, сколько пепла прилетело в город с места пожара в Аксайском районе.

До этого появились кадры с первыми минутами возгорания на топливных складах под Каменском.

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