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Published Сегодня, 18:35

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Updated Сегодня, 21:14

В Ростовской области ликвидировали пожар площадью почти 250 тысяч кв метров

Природный пожар в Ростовской области охватил 25 гектаров у хутора

28 августа 2024, 18:35
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области ликвидировали пожар площадью почти 250 тысяч кв метров
В Ростовской области спасатели смогли локализовать природный пожар площадью 240 тысяч квадратных метров, сообщает региональное МЧС России.

На территории Ростовской области возник ландшафтный пожар. Огонь охватил 24 гектара земли в Миллеровском районе. Для ликвидации пламени задействовали ведомственный самолет Ми-26. Он сбросил 75 тонн воды. Всего на месте происшествия находятся свыше 50 огнеборцев и 20 пожарных машин.

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В Ростовской области ликвидировали пожар площадью почти 250 тысяч кв метров
Видео: Изображение Midjourney

Добавим, что огонь едва не дошел до хутора Новониколаевский, однако его удалось вовремя остановить. Причины возгорания пока не известны.

До этого площадь возгорания под Ростовом-на-Дону увеличилась до тысячи квадратных метров.

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