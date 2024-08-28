Природный пожар в Ростовской области охватил 25 гектаров у хутора

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 21:14
Updated Сегодня, 21:14
На территории Ростовской области возник ландшафтный пожар. Огонь охватил 24 гектара земли в Миллеровском районе. Для ликвидации пламени задействовали ведомственный самолет Ми-26. Он сбросил 75 тонн воды. Всего на месте происшествия находятся свыше 50 огнеборцев и 20 пожарных машин.
Добавим, что огонь едва не дошел до хутора Новониколаевский, однако его удалось вовремя остановить. Причины возгорания пока не известны.
До этого площадь возгорания под Ростовом-на-Дону увеличилась до тысячи квадратных метров.
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