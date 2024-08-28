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Ростов-на-Дону засыпало пеплом из-за крупного возгорания

Ростов-на-Дону засыпало пеплом из-за крупного пожара на левом берегу

28 августа 2024, 13:55
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов-на-Дону засыпало пеплом из-за крупного возгорания
Жители Ростова-на-Дону сообщают, что центр города начало засыпать пеплом из-за полыхающего на левом берегу ландшафтного пожара, видео опубликовано в телеграм-канале «Это Ростов Новости».

Днем в донской столице загорелась сухая трава на Ольгинском развороте. Сильный ветер гонит дым и пепел в город. В центре Ростова очевидцы засняли пепел, рассыпанный по асфальту и другим поверхностям.

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Фото: rostovgazeta.ru

Ростовчане переживают, как такое количество масштабных пожаров скажется на состоянии воздуха: «Экология в городе, да и что говорить в области, оставляет желать лучшего, и всем все равно».

«Причем тут экология. Поджигателей не могут поймать!», — отвечает пользователь.

«Сезон огня и пепла», — пишет подписчик.

Ранее ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в Ростовской области.

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