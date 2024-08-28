Ростов-на-Дону засыпало пеплом из-за крупного пожара на левом берегу

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Днем в донской столице загорелась сухая трава на Ольгинском развороте. Сильный ветер гонит дым и пепел в город. В центре Ростова очевидцы засняли пепел, рассыпанный по асфальту и другим поверхностям.
Ростовчане переживают, как такое количество масштабных пожаров скажется на состоянии воздуха: «Экология в городе, да и что говорить в области, оставляет желать лучшего, и всем все равно».
«Причем тут экология. Поджигателей не могут поймать!», — отвечает пользователь.
«Сезон огня и пепла», — пишет подписчик.
Ранее ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в Ростовской области.