С 1 сентября пешеходам запретят ходить по Островского в Ростове

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Речь идет об участке тротуара в створе строения № 43 (по западной стороне). Запрет введут 1 сентября. Они будут действовать почти до конца 2024 года. Предполагаемая дата снятия ограничения — 20 декабря.
Проходить по этому участку запретят из-за ремонтных работ на улице Большой Садовой, 33/43 (пересечение с Островского). Пятиэтажному зданию в стиле модерн больше ста лет. Его построили в 1912-м, а через три года передали Ростовскому университету. Позже его называли Донским. С 1930-го огромное помещение досталось педагогическому институту, который с 2006 года вошел в состав ЮФУ. Здание является памятником архитектуры начала XIX века.
Ранее стало известно об ограничении движения на улице Думенко. Автомобилисты не смогут проехать от здания № 1В до улицы Лелюшенко. Запрет введут с 1 сентября.