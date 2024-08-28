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С 1 сентября пешеходам запретят ходить по Островского в Ростове

С 1 сентября пешеходам запретят ходить по Островского в Ростове

28 августа 2024, 08:10
Фото: Rost.galis/cc0/wikimedia.org
С 1 сентября пешеходам запретят ходить по Островского в Ростове
Пешеходы не смогут пройти по участку переулка Островского в Ростове из-за капитального ремонта здания ЮФУ, сообщили в департаменте автодорог донской столицы.

Речь идет об участке тротуара в створе строения № 43 (по западной стороне). Запрет введут 1 сентября. Они будут действовать почти до конца 2024 года. Предполагаемая дата снятия ограничения — 20 декабря.

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Проходить по этому участку запретят из-за ремонтных работ на улице Большой Садовой, 33/43 (пересечение с Островского). Пятиэтажному зданию в стиле модерн больше ста лет. Его построили в 1912-м, а через три года передали Ростовскому университету. Позже его называли Донским. С 1930-го огромное помещение досталось педагогическому институту, который с 2006 года вошел в состав ЮФУ. Здание является памятником архитектуры начала XIX века.

Ранее стало известно об ограничении движения на улице Думенко. Автомобилисты не смогут проехать от здания № 1В до улицы Лелюшенко. Запрет введут с 1 сентября.

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