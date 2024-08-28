С 1 сентября пешеходам запретят ходить по Островского в Ростове

Проходить по этому участку запретят из-за ремонтных работ на улице Большой Садовой, 33/43 (пересечение с Островского). Пятиэтажному зданию в стиле модерн больше ста лет. Его построили в 1912-м, а через три года передали Ростовскому университету. Позже его называли Донским. С 1930-го огромное помещение досталось педагогическому институту, который с 2006 года вошел в состав ЮФУ. Здание является памятником архитектуры начала XIX века.