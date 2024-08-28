Школьные линейки в Ростовской области проведут с ограничениями

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Было принято решение провести праздничные мероприятия в закрытых помещениях с минимальным числом участников. Планируется принять дополнительные меры безопасности.
Кроме того, меры коснутся санитарно-эпидемиологического благополучия.
«Каждая образовательная организация самостоятельно регулирует количество присутствующих на линейках», — рассказали в облправительстве со ссылкой на Минобра региона.
Ранее омбудсмен рассказал, зачем нужна единая школьная форма в Ростовской области.
Кроме того, юрист Габович объяснил, как теперь школьники Ростова могут использовать телефон.