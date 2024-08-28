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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Школьные линейки в Ростовской области проведут с ограничениями

Школьные линейки в Ростовской области проведут с ограничениями

28 августа 2024, 14:24
Фото: donland.ru
Школьные линейки в Ростовской области проведут с ограничениями
В Ростовской области 2 сентября пройдут школьные линейки, но будет ряд ограничений, сообщили в правительстве региона.

Было принято решение провести праздничные мероприятия в закрытых помещениях с минимальным числом участников. Планируется принять дополнительные меры безопасности.

Кроме того, меры коснутся санитарно-эпидемиологического благополучия.

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«Каждая образовательная организация самостоятельно регулирует количество присутствующих на линейках», — рассказали в облправительстве со ссылкой на Минобра региона.

Ранее омбудсмен рассказал, зачем нужна единая школьная форма в Ростовской области.

Кроме того, юрист Габович объяснил, как теперь школьники Ростова могут использовать телефон.

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#Илья Протвинов
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