Стали известны подробности пожара на нефтебазе после атаки дронов на Дону

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Согласно данным издания, причиной возгорания могла стать атака украинского дрона. Однако официальных подтверждений этому пока нет, информация уточняется.
Сообщается, что в огне могут находиться несколько цистерн. По словам жителей, они слышали громкие взрывы.
Губернатор Василий Голубев сообщил на своей странице в Telegram, что в ночь с 27 на 28 августа над областью были уничтожены четыре дрона. При этом он отметил, что никто не пострадал и медицинская помощь не понадобилась.
Ранее число пострадавших пожарных на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47 человек.