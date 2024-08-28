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Стали известны подробности пожара на нефтебазе после атаки дронов на Дону

Стали известны подробности пожара на нефтебазе после атаки дронов на Дону

28 августа 2024, 04:56
Фото: 1MI
В Каменском районе Ростовской области произошёл пожар на нефтебазе. Причиной возгорания могла стать атака с использованием дрона, сообщает «Газета.ру».

Согласно данным издания, причиной возгорания могла стать атака украинского дрона. Однако официальных подтверждений этому пока нет, информация уточняется.

Сообщается, что в огне могут находиться несколько цистерн. По словам жителей, они слышали громкие взрывы.

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Губернатор Василий Голубев сообщил на своей странице в Telegram, что в ночь с 27 на 28 августа над областью были уничтожены четыре дрона. При этом он отметил, что никто не пострадал и медицинская помощь не понадобилась.

Ранее число пострадавших пожарных на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47 человек.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Дроны#Нефтебаза
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