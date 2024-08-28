Цены на бензин могут вырасти в Ростовской области из-за атак на нефтебазы

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Эксперт топливного рынка, руководитель компании «ГЭЙНФУЛ» Анастасия Бунина рассказала нам, что ситуацию с бензином можно назвать «лихорадкой». По ее словам, уже давно нестабильная ситуация на оптовом рынке, хотя крупные нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы выпуска на внутреннем рынке, но ценник многократно превышает уровень инфляции.
«Все принятые меры должны сдержать рост цен, но на опте все нестабильно. Однако, есть факторы, а это пожар на нефтебазе в Ростовской области, и тот объем, который там сгорел, он сминусовал потребности внутреннего рынка. Могут пострадать соседние области в плане снабжения топлива и поднять цены в донском регионе», — рассказала собеседница.
Она добавил, что если такая тенденция, которую мы видим сейчас, продолжится, то стоит ждать повышения цен для потребителя на топливо. Эксперт уточнила, что ФАС необходимо пристально следить за стоимостью бензина на автозаправках, потому что выше данных цифр (АИ-95 — 60 рублей) быть не должно.
Российский ученый, кандидат экономических наук Сергей Гатауллин рассказал, что бензин для внутреннего рынка будет дорожать и дальше, но во взаимосвязи и на уровне наблюдаемых Росстатом инфляционных показателей.
«В первую очередь это связано с увеличивающимися производственными издержками нефтеперерабатывающих заводов в части фонда заработной платы и инфраструктурных инвестиций. Однако показатели выработки НПЗ находятся на уровне, достаточном для обеспечения потребностей внутреннего потребления, а возможный недостаток в регионах, связанный с атаками БПЛА, будет компенсирован резервными мощностями», — рассказал ученый.
Он добавил, что действующее до конца октября экспортное эмбарго может стать постоянным.
В ночь с субботы на воскресенье, 18 августа, системы ПВО смогли успешно отбить атаку беспилотников. Тем не менее обломки этих устройств упали на промышленные склады в Пролетарске, где произошло возгорание дизельного топлива.
На данный момент пожар еще не потушен, и для его устранения задействованы сотни людей. Известно, что во время возгорания пострадали более 40 человек, в том числе пациентов отвозили в реанимацию.
Сообщается, что пламя охватило более 100 тысяч кубометров топлива. По состоянию на 19 августа огонь распространился на территории свыше 10 тысяч квадратных метров.
Жители ряда населенных пунктов сообщили о том, что к ним дошел дым от возгорания. В частности, об этом говорится в сообщениях из городов Шахты, Новошахтинск и Красный Сулин. Прямое расстояние от Пролетарска до Шахт составляет порядка 160 километров, а до Каменска-Шахтинского — более 200 километров. Однако никаких официальных заявлений или подтверждений о дыме пока не поступало.
В Ростовской области в ночь на среду, 28 августа, произошло возгорание на складе топлива, вызванное атакой беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.
По его словам, пожар начался в Каменском районе. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Всего в течение ночи были уничтожены четыре беспилотника, но возгорания избежать не удалось. СМИ со ссылкой на Telegram-каналы пишут, что полыхают три цистерны с топливом.
На место ЧП направили два пожарных поезда. Власти Ростовской области заявили, что жилые дома не задеты. Разрушений на земле, помимо полыхающей нефтебазы, нет.
Добавим, что местные жители успели оставить в соцсетях сотни сообщений на эту тему. Многие переживают, что подобные происшествия могут привести в росту цен на топливо.
Между тем, депутат Госдумы Вассерман рассказал, почему Украина целится по нефтебазам Ростовской области.