Цены на бензин могут вырасти в Ростовской области из-за атак на нефтебазы

В ночь с субботы на воскресенье, 18 августа, системы ПВО смогли успешно отбить атаку беспилотников. Тем не менее обломки этих устройств упали на промышленные склады в Пролетарске, где произошло возгорание дизельного топлива.



На данный момент пожар еще не потушен, и для его устранения задействованы сотни людей. Известно, что во время возгорания пострадали более 40 человек, в том числе пациентов отвозили в реанимацию.